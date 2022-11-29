全球最大活火山 夏威夷冒納羅亞火山38年來首爆發惹關注

美國夏威夷的全球最大活山火「冒納羅亞火山」(Mauna Loa)周日深夜11時30分(香港時間周一下午5時)爆發，出現3處裂縫並噴出熔岩到30米至60米上空，是38年來首度爆發，也結束其歷來最長的沉寂期。熔岩發出的紅光照亮了火山所在的夏威夷最大島嶼「大島」(Big Island)的夜空，美國質勘探局(USGS)稱，熔岩目前仍處在山頂範圍內，暫未威脅山下民居，並未下令疏散。但USGS警告居民，二氧化硫等火山氣體和灰塵或飄到山下，而火山噴發可以非常活躍，熔岩的流向和其流向地區可迅速改變。官員呼籲居民稱，一旦熔岩開始流向多人居住的地區，大家要準備好疏散。

一直居於大島的Bobby Camara稱，島上所有人應密切留意今次爆發發展，他經歷冒納羅亞火山3次爆發，強調大眾要提高警覺，「我認為所有人都要稍為注意，我們不知道熔岩會流向哪裡，也不知道噴發會維持多久？」另有居民在深夜收到火山噴發訊息後前往附近觀看和拍短片，有人說：「現在我們只是看熱鬧，但也擔心熔岩可能流向人多地區。」

夏威夷山火爆發｜冒納羅亞火山在夏威夷哪裡？

冒納羅亞火山高4,169米，位處太平洋，是形成夏威夷大島5個火山的其中一個，而大島位處夏威夷群島的最南面。雖然冒納羅亞火山非當地最高火山，但卻是最大，形成大島一半土地。冒納羅亞火山對上一次爆發是1984年3月和4月，熔岩流到大島最大城市希洛(Hilo)的8.05公里範圍內。今次是該火山自1843年有紀錄以來第34次爆發。美國地質局表示，冒納羅亞火山半數有紀錄的爆發都在山頂範圍。

另外，冒納羅亞火山位處基拉韋亞火山(Kilauea)北面，後者在2018年爆發時摧毀700間房屋、形成的熔岩河流橫過農地流向大海。大島大部分為鄉村地區，主要為牧場和咖啡豆種植場，但也有一些小城市，包括有4.5萬人口的希洛。大島距離夏威夷人口最多的歐胡島(Oahu)約320公里，夏威夷首府檀香山(火奴魯魯、Honolulu)就是在歐胡島。