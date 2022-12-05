全球最大火山｜夏威夷冒納羅亞火山「澎湃」爆發 熔岩或流向公路(有片)

位於美國夏威夷大島(Big Island)的全球最大活山火「冒納羅亞火山」(Mauna Loa)上周日開始爆發，最新片段可見熔岩從裂縫噴出如熔岩噴泉，熔岩的火紅河流向山下蔓延形成壯麗景象，不少人湧到附近觀看。不過，熔岩正流向連接大島南北兩面的主要公路，有可能堵塞這條捷徑，令駕駛者要繞到沿海岸的車路，影響居民日常生活，如物流運送和看醫生求診等。一名護士說，平時工作往返已需要1時45分鐘車程，「非常擔心會封路」。冒納羅亞火山最近一次爆發是38年前，當時持續逾兩星期，但並未有威脅島上民居。

火山爆發｜威脅主要公路 為何不阻截熔岩？ 雖然熔岩威脅主要公路，但專家稱不會阻截其流向。在上周六下午，熔岩距Daniel K. Inouye公路僅4公里，並在過去24小時以每小時40呎推進，因而推測熔岩或抵達該公路。美國地質勘探局(USGS)稱，熔岩的流向和速度存在很多變數，有關因素每天都在變甚至是每小時，所以難以估計熔岩何時抵達Daniel K. Inouye和造成的影響。史丹福大學地球物理學教授Paul Segall表示，熔岩流向受氣溫影響，那是難以預料的。他指，過去其他國家也嘗試過將熔岩改道，但成效不大且昂貴，例如意大利西西里島埃特納火山爆發後，曾嘗試用推土機建巨型泥土場。