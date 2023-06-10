全球最大紅寶石「穿透之星」2.7億天價成交　破「日出紅寶石」拍賣紀錄

莫三比克紅寶石「Estrela de Fura」在蘇富比拍賣會上以3480萬美元成交。（圖／美聯社）

目前世界上最大顆、淨度絕佳的紅寶石「Estrela de Fura」8日在紐約蘇富比（Sotheby's）拍賣會上，以3480萬美元（約2.73億港元）的價格成交，創下紅寶石的拍賣價格紀錄。

破2015年「日出紅寶石」拍賣紀錄

綜合外媒報道，「Estrela de Fura」在葡萄牙語意為「穿透之星」，這顆紅寶石重25.59克拉，顏色為紅寶石中上乘的「鴿血紅」，加拿大公司「Fura Gems」2022年在非洲莫三比克一個紅寶石礦場發現，原石重達101克拉，為目前全球發現最大的寶石級（gem-quality）紅寶石。

「Estrela de Fura」紅寶石以2100萬美元（約1.65億港元）價格起拍，最終由一位匿名電話買家以3480萬美元（約2.73億港元）投得。

美洲蘇富比珠寶負責人布魯寧（Quig Bruning）也給予這顆紅寶石極高評價，「這真是大自然的奇蹟」。布魯寧說，從地下挖出再到拋光成寶石，成品能超過5克拉的紅寶石已屬稀有，達到20克拉更是世界罕見。

「Estrela de Fura」的原石曾在蘇富比展出，當時就令許多珠寶界人士為之傾倒，珠寶專家Uni Kim還預估屆時成交金額會超過3000萬美元（約2.35億港元），結果也如Kim所推測，並且寫下紅寶石拍賣價新高。

在這之前，紅寶石最高成交紀錄為25.59克拉的緬甸「日出紅寶石」（Sunrise Ruby）所保持，2015年6月在日內瓦拍賣場上以3030萬美元（約2.38億港元）售出。

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