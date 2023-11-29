全球最孤獨大象Mali去世 菲律賓網民悼念：你多麼孤單，令人心碎(有片)

有「全球最孤獨大象」之稱的雌性大象「馬利」(Mali)周二(28日)在馬尼拉去世，享年49歲。馬利生前住在馬尼拉動物園，被認為是菲律賓唯一的一頭大象，當地網民紛紛表達悲傷與悼念。

網民：馬利終於自由

網民Neomar Rayo在社交平台「X」發文表示：「11年前，我們參觀馬尼拉動物園時，是我第一次看到大象。但看到馬利走來走去，你會感受到這頭大象是多麼孤獨，這令我心碎。今天(馬尼拉市長)宣布馬利去世了。」另一名網民寫道：「剛聽到馬尼拉動物園的大象馬利去世消息，真的令人難過。但同時我也很高興，馬利終於獲得自由，現在跟家人一起在天堂。安息吧，親愛的馬利。」