全球最孤獨大象Mali去世 菲律賓網民悼念：你多麼孤單，令人心碎(有片)

有「全球最孤獨大象」之稱的雌性大象「馬利」(Mali)周二(28日)在馬尼拉去世，享年49歲。馬利生前住在馬尼拉動物園，被認為是菲律賓唯一的一頭大象，當地網民紛紛表達悲傷與悼念。
網民：馬利終於自由
網民Neomar Rayo在社交平台「X」發文表示：「11年前，我們參觀馬尼拉動物園時，是我第一次看到大象。但看到馬利走來走去，你會感受到這頭大象是多麼孤獨，這令我心碎。今天(馬尼拉市長)宣布馬利去世了。」另一名網民寫道：「剛聽到馬尼拉動物園的大象馬利去世消息，真的令人難過。但同時我也很高興，馬利終於獲得自由，現在跟家人一起在天堂。安息吧，親愛的馬利。」
大象小時候被送到菲國
菲律賓新聞社報道，馬利1974年出生於斯里蘭卡，3歲時被送給當時的菲律賓第一夫人艾美黛(Imelda Marcos)。動物權益組織「善待動物」(PETA)表示，馬利從斯里蘭卡被帶走時，還是哺乳期幼象，剛開始學習如何游泳，跟兄弟姊妹玩，還有自己覓食。
PETA：大象孤獨地死去
10多年來，各界一直呼籲把馬利送到泰國或其他適合大象生活的國家，讓牠不再在馬尼拉動物園孤單生活。PETA痛斥：「因漠不關心與貪婪，大象馬利像牠近50年的生活一樣，獨自死在馬尼拉動物園的水泥圍欄裡。」
PETA形容，馬尼拉動物園和馬尼拉市判處馬利數十年的單獨監禁，這對於母象是一種折磨，「牠們的天性是跟母親和姊妹共同度過一生，互相保護，撫養孩子」。PETA 10年前已指出，大象在適當環境中可活到70歲以上，但以馬尼拉動物園的條件，馬利很可能面臨早逝。
遺體製成標本
馬尼拉市長拉庫娜正尋求把馬利遺體製成標本，日後在博物館展出。
Just heard the news that Mali, the elephant at Manila Zoo passed away. 😭 It's really sad, but at the same time i’m also happy that Mali is finally free and is now with its family in Heaven. 🐘 Rest well dear Mali. pic.twitter.com/3wv5760wj9— Steven will see SVT in my Dreams (@stibskii) November 28, 2023