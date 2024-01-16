全球最安全航空公司 新西蘭航空奪冠 國泰第9

航空專業評鑑網站AirlineRatings.com早前公布2024年25間最安全航空公司排名，新西蘭航空公司名列榜首，去年榜首澳洲航空則下跌一級屈居第2，維珍澳洲航空名列第3，香港的國泰航空排第9。 AirlineRatings.com每年都會公布全球最安全航空公司名單，評估全球385間航空公司的飛行紀錄以及嚴重事故、最近的致命事故、行業領先的安全措施、專家飛行員培訓評估，以及每間航空公司機隊的年齡等。

前25位航空公司 評分差距「十分小」 2024年度全球航空安全評分由新西蘭航空奪冠，AirlineRatings.com主編Geoffrey Thomas指出，新西蘭航空「堅定地注重安全，在廣泛的安全範圍內直至最小的細節上，都表現出色」，他指前25位航空公司的安全評分差距十分小。