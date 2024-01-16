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國際
2024-01-16 14:31:09

全球最安全航空公司 新西蘭航空奪冠 國泰第9

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航空專業評鑑網站AirlineRatings.com周一（15日）公布2024年25間最安全航空公司排名，新西蘭航空公司名列榜首

航空專業評鑑網站AirlineRatings.com周一（15日）公布2024年25間最安全航空公司排名，新西蘭航空公司名列榜首

航空專業評鑑網站AirlineRatings.com早前公布2024年25間最安全航空公司排名，新西蘭航空公司名列榜首，去年榜首澳洲航空則下跌一級屈居第2，維珍澳洲航空名列第3，香港的國泰航空排第9。

AirlineRatings.com每年都會公布全球最安全航空公司名單，評估全球385間航空公司的飛行紀錄以及嚴重事故、最近的致命事故、行業領先的安全措施、專家飛行員培訓評估，以及每間航空公司機隊的年齡等。

全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖）

前25位航空公司  評分差距「十分小」

2024年度全球航空安全評分由新西蘭航空奪冠，AirlineRatings.com主編Geoffrey Thomas指出，新西蘭航空「堅定地注重安全，在廣泛的安全範圍內直至最小的細節上，都表現出色」，他指前25位航空公司的安全評分差距十分小。

第4名至第10依次是阿提哈德航空、卡塔爾航空、阿聯酋航空、全日空航空、芬蘭航空、國泰航空和阿拉斯加航空。

第11至25分別是北歐航空、大韓航空、新加坡航空、長榮航空、英國航空、土耳其航空、 TAP葡萄牙航空、漢莎航空/瑞士航空集團、荷蘭皇家航空、日本航空、夏威夷航空、美國航空、法國航空、加拿大航空集團和美國聯合航空公司。

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