全球最巨型飼養鱷魚逝世 逾110歲 人類老朋友無法探望後 牠開始「絕食」

克雷格因須寧養治療而不能再探望「卡修斯」，之後牠開始「絕食」。(路透社)

全球最巨型飼養鱷魚「卡修斯」(Cassius)，本月2日在澳洲昆士蘭的鱷魚保護區逝世，年紀相信超過110歲，甚至估計達121歲。據報一位人類老朋友因須寧養治療，而很久沒有來探望牠，之後牠便拒絕進食，最終離世。

卡修斯自1987年起便住在海洋世界美拉尼西亞鱷魚保護區(Marineland Melanesia Crocodile Habitat)，牠於1984年在北領地因襲擊小艇及牛隻而被捕捉，並送至保護區。卡修斯是一條灣鱷(又稱鹹水鱷)，身長達5.48米、體重超過1,000公斤，2011年起保持著最大飼養鱷魚的世界紀錄。可是，牠自上月15日以來健康狀況不斷惡化。