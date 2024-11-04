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國際
2024-11-04 12:59:37

全球最巨型飼養鱷魚逝世 逾110歲 人類老朋友無法探望後 牠開始「絕食」

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克雷格因須寧養治療而不能再探望「卡修斯」，之後牠開始「絕食」。(路透社)

克雷格因須寧養治療而不能再探望「卡修斯」，之後牠開始「絕食」。(路透社)

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全球最巨型飼養鱷魚「卡修斯」(Cassius)，本月2日在澳洲昆士蘭的鱷魚保護區逝世，年紀相信超過110歲，甚至估計達121歲。據報一位人類老朋友因須寧養治療，而很久沒有來探望牠，之後牠便拒絕進食，最終離世。

卡修斯自1987年起便住在海洋世界美拉尼西亞鱷魚保護區(Marineland Melanesia Crocodile Habitat)，牠於1984年在北領地因襲擊小艇及牛隻而被捕捉，並送至保護區。卡修斯是一條灣鱷(又稱鹹水鱷)，身長達5.48米、體重超過1,000公斤，2011年起保持著最大飼養鱷魚的世界紀錄。可是，牠自上月15日以來健康狀況不斷惡化。

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保護區94歲創辦人寧養治療 無法再探望牠

該保護區位於昆士蘭旅遊勝地凱恩斯(Cairns)附近的綠島(Green Island)，其94歲創辦人克雷格(George Craig)經常探望卡修斯，克雷格孫兒表示，祖父會靜靜地陪著卡修斯數小時不走，但祖父上月搬家至凱恩斯市接受寧養照顧，沒法再探望牠。卡修斯不久便停止進食，並於兩周後離世，終年121歲。克雷格孫兒認為，卡修斯可能因祖父沒再出現，而感到寂寞，「卡修斯非常在意祖父的存在」。

「卡修斯」是全球最巨型飼養鱷魚，生前居於澳洲昆士蘭保護區。(互聯網) 「卡修斯」是全球最巨型飼養鱷魚，身長達5.48米、體重超過1,000公斤。(互聯網) 「卡修斯」的巨型牙齒。(互聯網) 「卡修斯」是全球最巨型飼養鱷魚，生前居於澳洲昆士蘭保護區。(互聯網) 保護區指，「卡修斯」早已超越了野生鱷魚的預期壽命。(路透社)

保護區不捨：回憶永留心中

保護區在Facebook發文宣布卡修斯的死訊，指牠早已超越了野生鱷魚的預期壽命。發文指，「卡修斯的離去讓人無比懷念，但我們對牠的愛與回憶將永遠留在心中。」

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