全球最常用密碼「123456」蟬聯 研究：充分體現人類懶惰(附百大名單)

科技資訊網站Comparitech一項最新研究顯示，「123456」仍是2025年最常被使用的密碼，反映全球網絡安全意識仍然薄弱。研究直指大量密碼都是很容易被猜到的升序或降序數字，「充分體現了人類的懶惰」。

研究團隊從Telegram及多個數據被洩漏的網上論壇收集超過20億組真實帳戶資料，分析數據後發現，大量用戶仍使用極易被破解的簡單密碼。十大最常使用密碼依次為「123456」、「12345678」、「123456789」、「admin」、「1234」、「Aa123456」、「12345」、「password」、「123」、「1234567890」，其中「123456」出現次數達761萬次，遠高於其他密碼，第二位的「12345678」出現367萬次。

研究指出，前1,000個最常用密碼中有四分之一僅由數字組成，38.6%含有「123」字串，2%含有「321」，另有3.1%包含「abc」。眾多密碼重複單一字符，如「111111」排名第18位，「********」排名第35位。

用戶仍傾向選用易於猜測詞語

報告又發現，「pass」、「password」、「admin」、「qwerty」及「welcome」等簡體字樣仍廣泛出現，顯示用戶仍傾向選用易於猜測的詞語。遊戲名稱「minecraft」更以近7萬次使用量成為第100位，「India@123」排名第53位，屬地區性元素、與眾不同的「高強度」密碼。