全球最熱一天｜周二升至17.18度再破紀錄 厄爾尼諾現象加強 未來年半將不斷刷新紀錄

夏天才剛開始，西班牙上周已迎來今年首個熱浪，中國多個地區也錄得攝氏40度以上高溫。在各地熱焫焫下，全球平均氣溫也創新高，周一、7月3日錄得17.01度，成為十九世紀末以來所測量紀錄的最熱一天，打破2016年8月的16.92度舊紀錄；惟周一的新紀錄翌日已被打破，周二即7月4日全球平均氣溫升至17.18度。專家指，地球平均氣溫首達17度，除了持續的溫室氣體二氧化碳排放問題，還因為厄爾尼諾現象(又稱聖嬰現象、El Nino)出現。隨著厄爾尼諾現象仍在增加強中，未來年半將不斷刷新紀錄。

科學家在6月指出，厄爾尼諾現象已出現，這表示太平洋海面溫度上升，繼而推高全球氣溫。厄爾尼諾南方震盪現象(El Nino Southern Oscillation)有3個不同階段，熱、冷或中性，專家指現在是厄爾尼諾現象變暖階段，可以預期在接著的一年半內，會有更多每日、每月及每年屢創新高的高溫紀錄。事實上今年6月是全球歷來最熱的6月，7月也有機會成為史上最熱的7月份。