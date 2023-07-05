全球最熱一天｜周二升至17.18度再破紀錄 厄爾尼諾現象加強 未來年半將不斷刷新紀錄

夏天才剛開始，西班牙上周已迎來今年首個熱浪，中國多個地區也錄得攝氏40度以上高溫。在各地熱焫焫下，全球平均氣溫也創新高，周一、7月3日錄得17.01度，成為十九世紀末以來所測量紀錄的最熱一天，打破2016年8月的16.92度舊紀錄；惟周一的新紀錄翌日已被打破，周二即7月4日全球平均氣溫升至17.18度。專家指，地球平均氣溫首達17度，除了持續的溫室氣體二氧化碳排放問題，還因為厄爾尼諾現象(又稱聖嬰現象、El Nino)出現。隨著厄爾尼諾現象仍在增加強中，未來年半將不斷刷新紀錄。
科學家在6月指出，厄爾尼諾現象已出現，這表示太平洋海面溫度上升，繼而推高全球氣溫。厄爾尼諾南方震盪現象(El Nino Southern Oscillation)有3個不同階段，熱、冷或中性，專家指現在是厄爾尼諾現象變暖階段，可以預期在接著的一年半內，會有更多每日、每月及每年屢創新高的高溫紀錄。事實上今年6月是全球歷來最熱的6月，7月也有機會成為史上最熱的7月份。
全球最熱一天｜西班牙受熱浪侵襲 內地華北氣溫達40度以上
全球7月平均氣溫破紀錄，上月已有預視。西班牙上周一氣溫達44度，是今年首個熱浪。當地氣象局稱，過去12年6月出現熱浪的頻率翻了3倍，自2011年6月以來已現6個熱浪，之前的35年只有5個。英國氣象局稱，今年6月是自1884年有紀錄以來最熱的6月份，平均氣溫達15.8度，較1940年和1976年的14.9度高出0.9度。氣象專家認為，人類引起的氣候變化增加氣溫創新高的機會，在2050年代前，超過之前14.9度的高溫紀錄的機會高達五成，或每兩年便破紀錄。英國上月錄得的最高溫是32.2度。
中國也迎來炎熱天氣，北京今日溫度達40.5度以上；華北也是熱爆的一天，特別是河北南部，在下午3時全國氣溫排行榜前10名被河北包辦，均超過40度。天津和石家莊氣溫也再度飆升至40度以上，預料未來數天酷熱天氣仍持續。