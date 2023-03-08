全球最老人瑞南非婦128歲離世 生前說：要咁長命做甚麼

南非女人瑞Johanna Mazibuko終年128歲，去年接受訪問。(互聯網)

南非128歲女人瑞Johanna Mazibuko被稱為全球最年長的人，她的人生橫跨了3個世紀，5月將迎來129歲生日，但本月3日她於家中與世長辭。她128歲生日時受訪稱，「我感到神奇，那麼多年過去我仍在裡。為甚麼我仍然在生？身邊的人都死去。」她也問自己幾時會死，「要咁長命做甚麼？世界對我感到厭煩，因我只是坐在這裡甚麼也沒有做？」

Johanna Mazibuko去年慶祝128歲生日。(互聯網)

最老人瑞｜人生橫跨了3個世紀 Mazibuko的親友稱，有身份證明文件證明她於1894年5月11日出生。這名女人瑞在玉米種植田成長，從未上過學，也不識字。照顧她的媳婦稱，她可能死於中風。Mazibuko在上月14日不適送院，並於28日出院，在家裡待了3天後離世。包括Mazibuko在內一家共有12兄弟姊妹，其中3名排行最細的仍然在生。他們一家都以務農為生，她已記不起童年生活，只記得蝗蟲來襲，「有一種可以捉來食，味道像食肉。我們會炸來吃」。Mazibuko說，她成長時食得健康，主要是喝新鮮牛奶和野菜，雖已習慣食現代食品，但仍懷念成長時的食物。