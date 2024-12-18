全球最老新人　夫婦加埋逾202歲創健力士紀錄(有片)

美國一名100歲男子與一名102歲婦人最近完婚，兩人結婚年齡合計為202歲271天，刷新健力士世界紀錄(Guinness World Records)的「全球合計年齡最大的新婚夫婦」(World's oldest newlyweds)紀錄。
健力士世界紀錄3日發文分享新郎Bernie Littman和新娘Marjorie的愛情故事，兩人在費城一間養老院相遇，隨後在一次化妝舞會上再次相遇，彼此被對方的風采所吸引，拍拖9年後才決定結婚。雖然他們之前均有一段超過60年的婚姻，不過伴侶已經離世。此外，原來兩人早在80年前，彼此尚年輕時時於同一時期，就讀於賓夕凡尼亞大學(University of Pennsylvania)，不過兩人主修不同科目，並不相識。後來，Bernie成為一名工程師，而Marjorie則成為一名教師，他們在養老院結識前從未相遇，健力士世界紀錄特別發片祝賀這對全球「最老新人」共諧連理。
孫女：他們同時讓彼此保持年輕
新郎的孫女Sarah Sicherman表示，全家都為這對「新人」感到非常激動，認為他們非常幸運能遇到彼此，並成為對方的依靠。Sarah又說，她們全家原以為爺爺因年事已高，不會再婚，所以當得悉他的決定後，感到十分驚喜。她欣喜地指出：「他們都喜歡對方的幽默以及智慧，他們同時讓彼此保持年輕。」Bernie Littman表示，他長壽和快樂的秘訣在於保持閱讀和與時並進，他的妻子則歸功於脫脂奶的功勞。