全球最長壽狗狗Bobi離世終年31歲　相當於人類217歲(有片)

Bobi是一隻阿蘭多獒犬，1992年5月11日出生，一生都在葡萄牙中部一個村莊度過，阿蘭多獒犬(Rafeiro do Alentejo)的預期壽命為12至14年，Bobi今年2月獲健力士世界紀錄確認為全球最長壽狗狗，吸引世界各地傳媒和民眾前來拜訪。Bobi的最終壽命為31歲165日。

飼主：家人一直愛錫 Bobi 亦是牠高壽原因之一

Bobi的主人Leonel Costa之前受訪表示，Bobi長壽秘訣是生活環境平靜寧和，居於鄉郊和自然環境中；他們從沒有用鎖鏈或籠子困著Bobi，牠自由自在地生活，一直吃「人類食物」，不過進食前會把食物浸在水中，去除調味。此外，家人一直愛錫Bobi，也是其高壽原因之一。Bobi從小就在家裡附近的森林和農田間遊走，也有許多動物朋友。

38歲的Bobi主人Leonel Costa在Bobi出生時只有8歲，當時他的家人把他生在一個儲存木材的小屋裡。由於父親是名獵人，家中因為飼養的動物太多，父親決定不再留下新出生的4隻小狗，而當時老一輩的做法就是把牠們埋進坑洞裡焗死。這窩小狗出生的第二天，Leonel Costa父母趁著母狗不在、匆忙帶走小狗，卻沒發現遺漏了一隻。Leonel Costa與兄弟難過之餘，也注意到狗媽媽不停走進倉庫，於是尾隨查看，便發現藏身木頭之間、逃過一劫的Bobi，此後牠成了家中一員。