熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-24 11:15:00

全球最長壽狗狗Bobi離世終年31歲　相當於人類217歲(有片)

分享：
全球最長壽狗狗Bobi離世終年31歲，相當於人類217歲。(X)

全球最長壽狗狗Bobi離世終年31歲，相當於人類217歲。(X)

剛於今年2月獲健力士世界紀錄(Guinness World Records)確認為全球最長壽的狗狗Bobi在葡萄牙去世，享年31165日，相當於人類的217歲。

Bobi是一隻阿蘭多獒犬，1992511日出生，一生都在葡萄牙中部一個村莊度過，阿蘭多獒犬(Rafeiro do Alentejo)的預期壽命為1214年，Bobi今年2月獲健力士世界紀錄確認為全球最長壽狗狗，吸引世界各地傳媒和民眾前來拜訪。Bobi的最終壽命為31165日。

Bobi今年2月獲健力士世界紀錄確認為全球最長壽狗狗。(X) Bobi今年2月獲健力士世界紀錄確認為全球最長壽狗狗。(X) Bobi今年2月獲健力士世界紀錄確認為全球最長壽狗狗。(X) 全球最長壽狗狗Bobi離世終年31歲　相當於人類217歲（路透社） 全球最長壽狗狗Bobi離世終年31歲　相當於人類217歲（路透社） 全球最長壽狗狗Bobi離世終年31歲　相當於人類217歲

飼主：家人一直愛錫Bobi亦是牠高壽原因之一

Bobi的主人Leonel Costa之前受訪表示，Bobi長壽秘訣是生活環境平靜寧和，居於鄉郊和自然環境中；他們從沒有用鎖鏈或籠子困著Bobi，牠自由自在地生活，一直吃「人類食物」，不過進食前會把食物浸在水中，去除調味。此外，家人一直愛錫Bobi，也是其高壽原因之一。Bobi從小就在家裡附近的森林和農田間遊走，也有許多動物朋友。

38歲的Bobi主人Leonel Costa在Bobi出生時只有8歲，當時他的家人把他生在一個儲存木材的小屋裡。由於父親是名獵人，家中因為飼養的動物太多，父親決定不再留下新出生的4隻小狗，而當時老一輩的做法就是把牠們埋進坑洞裡焗死。這窩小狗出生的第二天，Leonel Costa父母趁著母狗不在、匆忙帶走小狗，卻沒發現遺漏了一隻。Leonel Costa與兄弟難過之餘，也注意到狗媽媽不停走進倉庫，於是尾隨查看，便發現藏身木頭之間、逃過一劫的Bobi，此後牠成了家中一員。

7歲時的Bobi。(互聯網) Bobi從未被困著，喜歡探險，自由自在的生活是長壽秘訣。(互聯網) Bobi出生後躲在一堆木頭類，撿回一命。(互聯網) Bobi與牠的貓咪好友。(互聯網)
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受