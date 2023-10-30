全球最長壽狗被質疑是否31歲 健力士：正調查

剛於今年2月獲健力士世界紀錄(Guinness World Records)確認為全球最長壽的狗狗、阿蘭多獒犬「博比(Bobi)」於個多星期前在葡萄牙去世，享年31歲165日，惟外界近日質疑長壽程度相當於人類的217歲，認為現時醫學無法做到。健力士世界紀錄大全指，正對Bobi的年紀展開調查。

有獸醫指出，記錄Bobi年齡的葡萄牙全國性數據庫資料其實是靠主人自行申報，而Bobi接受過的基因測試只能夠證明牠是「老狗」，但未能證明其確實年紀。