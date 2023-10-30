全球最長壽狗被質疑是否31歲 健力士：正調查

剛於今年2月獲健力士世界紀錄(Guinness World Records)確認為全球最長壽的狗狗、阿蘭多獒犬「博比(Bobi)」於個多星期前在葡萄牙去世，享年31歲165日，惟外界近日質疑長壽程度相當於人類的217歲，認為現時醫學無法做到。健力士世界紀錄大全指，正對Bobi的年紀展開調查。
有獸醫指出，記錄Bobi年齡的葡萄牙全國性數據庫資料其實是靠主人自行申報，而Bobi接受過的基因測試只能夠證明牠是「老狗」，但未能證明其確實年紀。
獸醫團體過萬成員 無人相信
其中提出質疑的一名專家是來自英國皇家獸醫學院理事會的成員錢伯斯(Danny Chambers)，他指自己營運的獸醫團體之中，全部過萬名成員無人相信Bobi可活到31歲，認為健力士方面若想保住公信力，就應公開相關實質證明。他指Bobi長壽程度相當於人類的200多歲，認為現時醫學根本無法做到。
預期壽命為12至14歲
阿蘭多獒犬的預期壽命為12至14年，Bobi的最終壽命為31歲165日。主人曾表示，Bobi長壽的原因有很多，包括在鄉郊平靜自由地生活，從未被綁。飲食方面一直吃人類食物，但他會先將食物浸泡在水裡，去除大部分調味料後再餵牠吃。即使年長後視力及體能下降，Bobi仍然喜歡散步。