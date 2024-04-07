全球最長壽男人111歲 每周都食炸魚薯條 公開長壽秘訣(有片)

全球最長壽男性是誰？日前獲得《健力士世界紀錄大全》確認為「世上最長壽男人」的是英國伯伯丁尼斯伍德(John Alfred Tinniswood)，以111歲222日高齡獲得確認。

丁尼斯伍德於1912年8月26日生於英國利物浦，當年亦是鐵達尼號沉沒的年份。丁尼斯伍德是利物浦足球會的忠實粉絲，見證了利物浦19次英超聯冠軍以及8次英格蘭足總盃冠軍。此外，他經歷了兩次世界大戰、1918年流感大流行以及數年前的新冠肺炎大流行。丁尼斯伍德同時也是目前世上最長壽的二戰老兵。

不同時期的丁尼斯伍德︰