全球最長壽男人111歲 每周都食炸魚薯條 公開長壽秘訣(有片)

全球最長壽男性是誰？日前獲得《健力士世界紀錄大全》確認為「世上最長壽男人」的是英國伯伯丁尼斯伍德(John Alfred Tinniswood)，以111歲222日高齡獲得確認。
丁尼斯伍德於1912年8月26日生於英國利物浦，當年亦是鐵達尼號沉沒的年份。丁尼斯伍德是利物浦足球會的忠實粉絲，見證了利物浦19次英超聯冠軍以及8次英格蘭足總盃冠軍。此外，他經歷了兩次世界大戰、1918年流感大流行以及數年前的新冠肺炎大流行。丁尼斯伍德同時也是目前世上最長壽的二戰老兵。
不同時期的丁尼斯伍德︰
長壽秘訣｜每周食炸魚薯條無問題 凡事適可而止
所謂「該死唔駛病」，美國有線新聞網絡(CNN)昨日報道，丁尼斯伍德直言其長壽秘訣其實「只是運氣」(just luck)。話雖如此，其生活習慣或許幫助他健康長壽，丁尼斯伍德他平日不吸煙，也很少喝酒，不過，他也沒有非常嚴格地保持清淡健康飲食，每逢周五都會吃一次炸魚薯條過過口癮。儘管他口口聲聲說「憑運氣」，然而也不經意地道出人人都知道、卻有時難以做到的「長壽之道」。
歸根究底，丁尼斯伍德的「長壽之道」就是「適可而止」這四隻字，他表示︰「若你喝太多酒、吃太多東西、行路行太多；若你有任何事情做得太多，你終須要承擔後果」。丁尼斯伍德目前在英國紹斯波特(Southport)一間護老院生活。