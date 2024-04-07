熱門搜尋:
七人欖球 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 華富邨重建 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-04-07 16:29:02

全球最長壽男人111歲 每周都食炸魚薯條 公開長壽秘訣(有片)

分享：
丁尼斯伍德是最前全球最長壽男性。(互聯網)

丁尼斯伍德是最前全球最長壽男性。(互聯網)

全球最長壽男性是誰？日前獲得《健力士世界紀錄大全》確認為「世上最長壽男人」的是英國伯伯丁尼斯伍德(John Alfred Tinniswood)，以111歲222日高齡獲得確認。

丁尼斯伍德於1912年8月26日生於英國利物浦，當年亦是鐵達尼號沉沒的年份。丁尼斯伍德是利物浦足球會的忠實粉絲，見證了利物浦19次英超聯冠軍以及8次英格蘭足總盃冠軍。此外，他經歷了兩次世界大戰、1918年流感大流行以及數年前的新冠肺炎大流行。丁尼斯伍德同時也是目前世上最長壽的二戰老兵。

不同時期的丁尼斯伍德︰

長壽秘訣｜每周食炸魚薯條無問題 凡事適可而止

所謂「該死唔駛病」，美國有線新聞網絡(CNN)昨日報道，丁尼斯伍德直言其長壽秘訣其實「只是運氣」(just luck)。話雖如此，其生活習慣或許幫助他健康長壽，丁尼斯伍德他平日不吸煙，也很少喝酒，不過，他也沒有非常嚴格地保持清淡健康飲食，每逢周五都會吃一次炸魚薯條過過口癮。儘管他口口聲聲說「憑運氣」，然而也不經意地道出人人都知道、卻有時難以做到的「長壽之道」。

歸根究底，丁尼斯伍德的「長壽之道」就是「適可而止」這四隻字，他表示︰「若你喝太多酒、吃太多東西、行路行太多；若你有任何事情做得太多，你終須要承擔後果」。丁尼斯伍德目前在英國紹斯波特(Southport)一間護老院生活。

胰臟癌點解叫癌王｜症狀/存活率/成因一文睇清（am730製圖） 胰臟癌點解叫癌王｜胰臟癌是甚麼？（am730製圖） 胰臟癌點解叫癌王｜胰臟癌是甚麼？（am730製圖） 胰臟癌點解叫癌王｜胰臟癌症狀（am730製圖） 胰臟癌點解叫癌王｜胰臟癌存活率（am730製圖） 胰臟癌點解叫癌王｜胰臟癌存治療（am730製圖） 胰臟癌點解叫癌王｜胰臟癌如何預防？（am730製圖）
健脾去濕｜蓮子薏仁茶食譜（am730製圖） 健脾去濕｜蓮子薏仁茶食譜（am730製圖） 健脾去濕｜蓮子薏仁茶食譜（am730製圖） 健脾去濕｜蓮子薏仁茶食譜（am730製圖）
Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受