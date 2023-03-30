全球最長巴士之旅 歷時56天 車費近19萬元搞邊科？

印度有旅遊公司推出號稱「全球最長巴士之旅」的旅遊路線，從土耳其伊斯坦布爾出發，一路穿越22個歐洲國家，最終抵達英國倫敦。該路線全長1.2萬公里，歷時56天，收費為24,300美元(約18.9萬港元)，包括每日早餐和合共30份午及晚餐，以及途中的酒店住宿。

美國有線新聞網絡(CNN)報道，印度公司Adventures Overland推出的巴士之旅「Bus to London」，有望打破健力士世界紀錄。雖然兩個月的巴士旅行對於一些人來說可能不太吸引人，但是這輛巴士是為了長途旅行而設計的「特別豪華巴士」，讓乘客在有充足的腿部空間、可調節的躺椅座位上放鬆，也有USB充電、折疊式托盤及杯架等提供，每位乘客可攜兩個大型行李箱，並有專人處理簽證等文件申請，公司保證每個國家的每條路線都經檢視，確保旅程順暢。



