全球最長巴士之旅 歷時56天 車費近19萬元搞邊科？

印度有旅遊公司推出號稱「全球最長巴士之旅」的旅遊路線，從土耳其伊斯坦布爾出發，一路穿越22個歐洲國家，最終抵達英國倫敦。該路線全長1.2萬公里，歷時56天，收費為24,300美元(約18.9萬港元)，包括每日早餐和合共30份午及晚餐，以及途中的酒店住宿。
美國有線新聞網絡(CNN)報道，印度公司Adventures Overland推出的巴士之旅「Bus to London」，有望打破健力士世界紀錄。雖然兩個月的巴士旅行對於一些人來說可能不太吸引人，但是這輛巴士是為了長途旅行而設計的「特別豪華巴士」，讓乘客在有充足的腿部空間、可調節的躺椅座位上放鬆，也有USB充電、折疊式托盤及杯架等提供，每位乘客可攜兩個大型行李箱，並有專人處理簽證等文件申請，公司保證每個國家的每條路線都經檢視，確保旅程順暢。
全球最長巴士之旅｜由土耳其開往倫敦 途經22國
其實Adventures Overland是一間「探險式」的旅遊公司，過去組織過多次由印度前往倫敦的長途旅程「Road to London」，讓旅客一起駕車組成車隊出征，亦辦過穿越冰島和俄羅斯的旅程，如今推出首個跨越歐亞大陸的「巴士之旅」，將於8月7日從土耳其伊斯坦布爾出發，途經巴爾幹半島、東歐及西歐等22國，預計10月1日到達倫敦，每輛巴士最多可容納30名乘客。CNN指，根據健力士世界紀錄，目前世界上最長的巴士路線，是從秘魯利馬到巴西里約熱內盧，全長6,200公里。