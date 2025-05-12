全球最「勇」航空公司？　不畏印巴開火飛越領空震驚網民

印度與巴基斯坦軍事衝突導致區域局勢緊張，巴基斯坦宣布關閉領空48小時，對全球航班運行造成重大影響，全球航班追蹤圖顯示，許多歐亞航班被迫折返或繞道而行，惟獨埃塞俄比亞航空(Ethiopian Airlines)一架飛往北京的航班卻「無畏無懼」，於7日凌晨直接穿越巴基斯坦領空，引發航空業界與社群的高度關注；隨後，另一架前往南韓的航班亦採取相同航路，兩班機勇闖引起熱議。
綜合報道，巴基斯坦與印度上周交火，巴基斯坦成功擊落多架印度戰機，其中包括飆風戰機，並立即宣布關閉領空48小時，以確保國內安全。這場軍事衝突對全球航空交通造成嚴重影響，許多航班被迫折返或改道行駛。航班追蹤平台FlightRadar24顯示，超過52個往返巴基斯坦的航班因應領空關閉遭取消，多家亞洲航空公司往返歐洲的航班紛紛調整航線或取消往返歐洲的航班。大韓航空宣布自6日起改變仁川至杜拜航線，改採經由緬甸（Myanmar）、孟加拉（Bangladesh）及印度南部的南方航線，避開巴基斯坦空域；泰國航空與台灣中華航空也調整飛往歐洲及南亞的航班，部分航班被迫在曼谷或布拉格進行技術停留，以確保飛行安全。
阿聯酋航空多班航班疑似跟風
就在各航空公司謹慎應對此局勢之際，埃塞俄比亞航空編號ETH604的A350-941的航班，竟於7日凌晨，無懼交火風險，從埃塞俄比亞首都阿的斯亞貝巴飛往北京，以39,000英尺巡航高度、888公里時速直接穿越巴基斯坦領空，印巴交火的「高風險空域」，彷彿如入無人之境。此舉引發網民在社群平台X熱議，Flightradar24貼出該航班飛行路線圖，震驚寫道：「我們目前追蹤最多的航班：唯一一架飛越巴基斯坦的航班。」另一網民附圖驚呼：「甚麼都無法阻止埃塞俄比亞航空飛往北京……甚麼都不能！」
詎料另一架埃塞俄比亞航空航班ETH672，同樣選擇貫穿巴基斯坦領空，直飛首爾，埃塞俄比亞航空的選擇，似乎影響了其他國際航班的決策，有網民觀察發現，阿聯酋航空編號UAE309、EK306與EK308等多班機，其後疑似跟風相繼飛越巴基斯坦領空，顯示部分航空公司在風險評估後仍決定維持既定飛行計畫。