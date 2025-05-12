全球最「勇」航空公司？　不畏印巴開火飛越領空震驚網民

印度與巴基斯坦軍事衝突導致區域局勢緊張，巴基斯坦宣布關閉領空48小時，對全球航班運行造成重大影響，全球航班追蹤圖顯示，許多歐亞航班被迫折返或繞道而行，惟獨埃塞俄比亞航空(Ethiopian Airlines)一架飛往北京的航班卻「無畏無懼」，於7日凌晨直接穿越巴基斯坦領空，引發航空業界與社群的高度關注；隨後，另一架前往南韓的航班亦採取相同航路，兩班機勇闖引起熱議。

綜合報道，巴基斯坦與印度上周交火，巴基斯坦成功擊落多架印度戰機，其中包括飆風戰機，並立即宣布關閉領空48小時，以確保國內安全。這場軍事衝突對全球航空交通造成嚴重影響，許多航班被迫折返或改道行駛。航班追蹤平台FlightRadar24顯示，超過52個往返巴基斯坦的航班因應領空關閉遭取消，多家亞洲航空公司往返歐洲的航班紛紛調整航線或取消往返歐洲的航班。大韓航空宣布自6日起改變仁川至杜拜航線，改採經由緬甸（Myanmar）、孟加拉（Bangladesh）及印度南部的南方航線，避開巴基斯坦空域；泰國航空與台灣中華航空也調整飛往歐洲及南亞的航班，部分航班被迫在曼谷或布拉格進行技術停留，以確保飛行安全。