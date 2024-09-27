全球服刑最長 日死囚陷獄48年二度重審判無罪

現年88歲的前職業拳擊手袴田巖，58年前涉嫌殺害靜岡縣僱主一家四口被判死刑，其後提出新證據推翻裁決，於2014年服刑48年後獲釋。日本高等法院去年下令再重審，靜岡地方法院周四判他無罪，成為日本戰後第5宗死囚重審獲判無罪案例，未知檢方會否再提上訴。 袴田巖被控在1966年6月30日殺死任職味噌廠的老闆橋本藤雄、其妻及一對子女，68年被判死刑。他原否認殺人但其後認罪，之後上訴稱遭警方嚴刑逼供才認罪，但被法院駁回。最高法院1980年確定死刑判決。直到2008年，辯方提出關鍵證物的5件染血衣物，控方並沒查證血漬屬於被告還是死者，靜岡地方法院認為當年證據有偽造可能，2014年重審，判袴田無罪釋放。他當時已監禁48年，是全球服刑時間最長的死囚。

高等法院曾推翻無罪裁決 高等法院2018年推翻靜岡法院上述裁決，但其後最高法院認為理據不充分，將案件發還高等法院。辯方去年提出警方有偽造證據可能，高等法院接受這主張，發還靜岡法院重審。 重審時，最大爭議在於案發約1年2個月後，才在工廠的味噌桶裡發現、據稱被告犯案時所穿的5件衣物。辯方根據其中一件短袖襯衫血漬DNA報告，主張其不屬於被告。專家另指，浸在味噌1年多的血漬不可能仍是紅色，指衣物上的「紅色血漬很不自然」。