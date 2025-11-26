全球每10分鐘1女性遇害，60%命喪伴侶或親人之手。(網上圖片)

昨日(25日)為「國際終止婦女受暴日」(International Day for the Elimination of Violence Against Women)。聯合國毒品暨犯罪辦公室(United Nations Office on Drugs and Crime)與聯合國婦女署(UN Women)發布報告指出，2024年約有5萬名成年和未成年女性遭親密伴侶或家人殺害，全球平均每10分鐘就有1宗，並指出在打擊「殺害女性」(femicide)方面進展有限。

報告指出，全球遭殺害的女性中有60%命喪伴侶或親人之手，包括父親、叔伯、母親和兄弟等。相較之下，僅11%的男性謀殺死者是被親近的人所害。這5萬名女性受害者來自117個國家，相當於每天有137名女性遇害，平均每10分鐘就有1人。這個總數略低於2023年的數字，但這並不代表實際人數下降，主因是各國資料可得性有所差異。