全球沸騰｜希臘山火波及軍火庫引發爆炸 7月勢成史上最熱月份

希臘山火持續焚燒，中部沿海城鎮的一座空軍武器庫亦受到波及，發生連環爆炸，幸未有造成傷亡。聯合國和歐盟指出7月將成為有紀錄以來最熱的月份，聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)形容全球已進入「全球沸騰」的時代。
報道指，希臘涉事器庫存放F-16戰機使用的彈藥，在當地星期四(27日)傳出數十響爆炸聲，玻璃窗碎裂。武器庫內的工作人員和軍機，以及鄰近居民早前已經因應山火撤離，事件未有造成傷亡。希臘今年以來錄得超過500宗山火，加上近日氣溫持續達到40度或以上，令撲救困難，全國最少5人死亡，超過70名消防員在救火時受傷或中暑。總理米佐塔基斯向者致哀，承認面對氣候危機，須採取更多行動應多，但可能會對國家經濟和社會造成衝擊。
古特雷斯：全球沸騰的時代已經到來
聯合國世界氣象組織和歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」發表聯合聲明，指這個7月的全球平均氣溫比工業革命前水平高出約攝氏1.5度，成為有紀錄以來最熱的一個月。古特雷斯就7月全球氣溫可能創下新高向記者形容，全球變暖的時代結束，沸騰的時代已經到來。他呼籲各國立即行動，採取積極措施才能避免災難發生，包括加快淨零排放日程，加速從化石燃料向可再生能源過渡。他呼籲發達國家必須兌現、每年向發展中國家提供1,000億美元資金涉氣候改善行動的承諾。