全球沸騰｜希臘山火波及軍火庫引發爆炸 7月勢成史上最熱月份

希臘山火持續焚燒，中部沿海城鎮的一座空軍武器庫亦受到波及，發生連環爆炸，幸未有造成傷亡。聯合國和歐盟指出7月將成為有紀錄以來最熱的月份，聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)形容全球已進入「全球沸騰」的時代。

報道指，希臘涉事器庫存放F-16戰機使用的彈藥，在當地星期四(27日)傳出數十響爆炸聲，玻璃窗碎裂。武器庫內的工作人員和軍機，以及鄰近居民早前已經因應山火撤離，事件未有造成傷亡。希臘今年以來錄得超過500宗山火，加上近日氣溫持續達到40度或以上，令撲救困難，全國最少5人死亡，超過70名消防員在救火時受傷或中暑。總理米佐塔基斯向者致哀，承認面對氣候危機，須採取更多行動應多，但可能會對國家經濟和社會造成衝擊。

