全球海洋塑膠微粒逾171萬億 至2040年恐增2.6倍 專家憂循環再造無幫助 籲源頭減廢

塑膠垃圾對海洋造成嚴重污染，最新研究推算，於全球海洋漂浮的塑膠微粒數量多達逾171萬億粒，並正以「幾何級數的」速度急增，若不立刻採取全球行動，估計至2040年，數量將增加2.6倍。研究員呼籲著重源頭減廢，塑膠垃圾若以目前的速度持續增加，恐怕加緊清理及循環再造也沒幫助。
推算40年間海洋表面漂浮塑膠微粒數量
由美國非牟利海洋垃圾研究機構「五大環流研究所」(5 Gyres Institute)牽頭的團隊，整理並分析於1979年至2019年期間在全球六大海洋區域收集到11,777個樣本的相關數據，推算出這40年間海洋表面漂浮的塑膠微粒數量和重量，估計其數量從2004年約13萬億粒，劇增至2019年逾171萬億粒，重量共約230萬噸。
研究發現，自2005年起，海洋塑膠數量便開始快速增加，可能與塑膠製品急增、塑膠污染物持續分解或陸地廢棄物的處理方法改變有關。
五大環流研究所共同創辦人埃里克森(Marcus Eriksen)指出，全球的海洋塑膠微粒以幾何級數速度急增，正敲響了嚴峻警號，告訴人們必須採取全球性的因應行動，停止聚焦於清理廢棄物及循環再造，並開始著重企業的減廢責任。
專家：加快清理也沒用
埃里克森說：「若以目前的速度持續製造塑膠，清理也沒用，我們不斷聽到循環再造這字眼，但塑膠業同時又拒絕承諾回購循環再造物料或做些提高再造效益的設計。是時候著眼於塑膠問題的源頭了。」
研究員批評各國的減塑政策「支離破碎」，欠缺具體策略，也沒制訂科學上可測量的目標；並呼籲各國在塑膠製造上制訂規範企業責任的政策，以及針對由生產至處理廢物整個過程的具約束力法律。另有專家建議立法限制生產及銷售即棄塑膠。去年11月，聯合國開始磋商制訂一項處理塑膠污染的協議，計劃明年底前擬定好具約束力的條約。