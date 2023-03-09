全球海洋塑膠微粒逾171萬億 至2040年恐增2.6倍 專家憂循環再造無幫助 籲源頭減廢

塑膠垃圾對海洋造成嚴重污染，最新研究推算，於全球海洋漂浮的塑膠微粒數量多達逾171萬億粒，並正以「幾何級數的」速度急增，若不立刻採取全球行動，估計至2040年，數量將增加2.6倍。研究員呼籲著重源頭減廢，塑膠垃圾若以目前的速度持續增加，恐怕加緊清理及循環再造也沒幫助。

推算 40 年間海洋表面漂浮塑膠微粒數量

由美國非牟利海洋垃圾研究機構「五大環流研究所」(5 Gyres Institute)牽頭的團隊，整理並分析於1979年至2019年期間在全球六大海洋區域收集到11,777個樣本的相關數據，推算出這40年間海洋表面漂浮的塑膠微粒數量和重量，估計其數量從2004年約13萬億粒，劇增至2019年逾171萬億粒，重量共約230萬噸。

研究發現，自2005年起，海洋塑膠數量便開始快速增加，可能與塑膠製品急增、塑膠污染物持續分解或陸地廢棄物的處理方法改變有關。