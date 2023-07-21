全球熱浪｜伊朗機場測得體感溫度攝氏66.7　專家：已是人類忍受極限

記者彭巧蓁／綜合報道

氣候變遷已成為最緊迫的全球問題之一，尤其是氣溫上升。伊朗波斯灣國際機場當地時間16日體感溫度來到攝氏66.7度， 已是人類和動物忍受的極限。

氣溫達到了攝氏40度

美國的氣候觀察家麥卡錫（Colin McCarthy）在Twitter上表示，伊朗波斯灣國際機場在16日時，測得體感溫度為攝氏66.7度的破記錄高溫，「這對於人類或是動物來說都是無法忍受的」。所謂體感溫度也稱作酷熱指數（heat index），是結合了氣溫和濕度來綜合表達人體感受到的酷熱程度，。

據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的數據，在麥卡錫提到的時間點，波斯灣國際機場的氣溫達到了攝氏40度，相對濕度為65%，綜合計算出66.7攝氏度的體感溫度。