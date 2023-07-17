全球熱浪｜新疆衝破52度 美國鳳凰城連續17天氣溫達43度！

今個7月可謂全球熱焫焫，從中國、日本、印度、歐洲南部，以至美國西南部酷熱天氣持續，中國新疆周日錄得攝氏52.2度高溫。美國西南部加州、拉斯維加斯等地現極端高溫，亞利桑那州的鳳凰城周日錄得47.7度，更是連續17天超過43度，差一天便追平1974年6月的18天紀錄，周二有很大機會打破。

新疆吐魯番三寶鄉周日氣溫達52.2度，打破當地2015年50.3度紀錄。氣候預報顯示，高溫天氣將持續約5天。內地北方連續多日出現創紀錄的高溫天氣，北京7月初連續9天的氣溫超過攝氏35度，甚至在7月6日超過40度。根據中國中央氣象台的統計，這是1961年以來的第一次。英國廣播公司(BBC)稱，北京市文化和旅遊局透露，一位48歲的導遊上周日在頤和園帶團旅遊時中暑倒地後不治身亡。該消息在中文互聯網上引起廣泛討論。