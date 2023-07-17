全球熱浪｜新疆衝破52度 美國鳳凰城連續17天氣溫達43度！

今個7月可謂全球熱焫焫，從中國、日本、印度、歐洲南部，以至美國西南部酷熱天氣持續，中國新疆周日錄得攝氏52.2度高溫。美國西南部加州、拉斯維加斯等地現極端高溫，亞利桑那州的鳳凰城周日錄得47.7度，更是連續17天超過43度，差一天便追平1974年6月的18天紀錄，周二有很大機會打破。
新疆吐魯番三寶鄉周日氣溫達52.2度，打破當地2015年50.3度紀錄。氣候預報顯示，高溫天氣將持續約5天。內地北方連續多日出現創紀錄的高溫天氣，北京7月初連續9天的氣溫超過攝氏35度，甚至在7月6日超過40度。根據中國中央氣象台的統計，這是1961年以來的第一次。英國廣播公司(BBC)稱，北京市文化和旅遊局透露，一位48歲的導遊上周日在頤和園帶團旅遊時中暑倒地後不治身亡。該消息在中文互聯網上引起廣泛討論。
熱浪｜美國西南部極端酷熱 死亡谷53.9度
美國西南部多達38個城市有機會打破高溫紀錄，影響逾1.1億人口。拉斯維加斯逼近攝氏47.2度的紀錄，在周日往常熱鬧的街道顯得冷清，只有部分人橫過馬路去對街另一賭場。在地球最熱地區之一、加州死亡谷(Death Valley)，國家氣象局稱錄得53.9度，而谷內非官方溫度計則顯示氣溫達56度。不少遊人到死亡谷體驗地獄般的酷熱，但他們說大眾不要忽略這種極端天氣是氣候變化的徵兆。而德州的埃爾帕索已超過一個月氣溫達38度或以上。氣象專家解釋，受到西部一股非常強勁的高壓脊影響，導致周末的極端高溫天氣，但長遠來說，全球暖化將令極端酷熱更常出現。
歐洲方面，意大利、西班牙和希臘等上周已受熱浪侵襲，意大利氣溫料未來數天達頂峰，全國16個城市已發出紅色高溫警告，南部地區會達48度。西班牙部分地區料超過42度至44度，高溫已觸發西班牙加那利群島山火。
熱浪｜厄爾尼諾出現 明年夏季料更熱
聯合國世界氣象組織最近警告，溫室氣體排放增加，加上厄爾尼諾現象再出現，最惡劣情況還未到。熱帶太平洋地區7年來首次形成厄爾尼諾條件，料全球大部分地區氣溫進一步上升，5年內或現創紀錄高溫。而厄爾尼諾出現後的第二年往往才是最明顯之時，這意味明年夏季可能也會異常炎熱。