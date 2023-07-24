全球熱浪｜極端高溫恐影響飛行安全 專家：班機延誤或取消料增加

美國部分地區和世界各地的酷熱天氣，迫使航空業者必須減少載油量、載客數或行李數量，或等到晚間氣溫下降之後，才能讓客機起飛。專家指出，班機延誤情況未來恐增加。

全球熱浪｜航班因高溫延後起飛

英國《衛報》報道，高溫導致引擎性能下降，機翼能產生的升力變低，促使美國忠實航空(Allegiant Airlines)警告，如果高溫威脅乘客安全，他們將延後航班起飛時間。

上周，達美航空一班客機在拉斯維加斯停機坪等待起飛前往亞特蘭大時，竟一等長達4小時。由於機艙外高溫達攝氏46度，機艙內又沒開冷氣，導致部分乘客焗暈。

全球熱浪｜航空公司採取額外措施應對

美國航空借鑑達美這宗事件，回應說公司正採取額外步驟，確保將空橋的冷空氣接上飛機，並針對輔助動力裝置進行早期保養。輔助動力裝置是較小的引擎，在較大的引擎關閉時提供動力。

全球熱浪｜為甚麼高溫影響航班飛行？

門羅航太公司(Monroe Aerospace)分析指，高溫可能導致飛機性能下降的部分原因在於，部分飛機的飛行手冊，載明的操作溫度不能超過華氏120度(攝氏48.9度)，「當暴露在超過最高操作溫度的極端高溫時，飛機乘客可能會身處險境」