全球熱浪｜極端高溫恐影響飛行安全 專家：班機延誤或取消料增加

美國部分地區和世界各地的酷熱天氣，迫使航空業者必須減少載油量、載客數或行李數量，或等到晚間氣溫下降之後，才能讓客機起飛。專家指出，班機延誤情況未來恐增加。
全球熱浪｜航班因高溫延後起飛
英國《衛報》報道，高溫導致引擎性能下降，機翼能產生的升力變低，促使美國忠實航空(Allegiant Airlines)警告，如果高溫威脅乘客安全，他們將延後航班起飛時間。
上周，達美航空一班客機在拉斯維加斯停機坪等待起飛前往亞特蘭大時，竟一等長達4小時。由於機艙外高溫達攝氏46度，機艙內又沒開冷氣，導致部分乘客焗暈。
全球熱浪｜航空公司採取額外措施應對
美國航空借鑑達美這宗事件，回應說公司正採取額外步驟，確保將空橋的冷空氣接上飛機，並針對輔助動力裝置進行早期保養。輔助動力裝置是較小的引擎，在較大的引擎關閉時提供動力。
全球熱浪｜為甚麼高溫影響航班飛行？
門羅航太公司(Monroe Aerospace)分析指，高溫可能導致飛機性能下降的部分原因在於，部分飛機的飛行手冊，載明的操作溫度不能超過華氏120度(攝氏48.9度)，「當暴露在超過最高操作溫度的極端高溫時，飛機乘客可能會身處險境」
全球熱浪｜美國西南部上空出現熱穹現象
加州國家公園死亡谷(Death Valley)上周氣溫飆升至攝氏54.4度，園方對遠足人士提出警告，表示白天的高溫會導致園方無法出動直升機進行救援。
美國西南部上空的熱穹現象(heat dome)，7月16日讓拉斯維加斯氣溫升至攝氏46.7度，鳳凰城48.3度。
鳳凰城2017年也曾因為極端高溫而在3日內取消約60班機，受影響的多為較小的國內線和老舊客機，因為安全係數計算的校準最高就只到攝氏48.9度。
全球熱浪｜航班需作調整
飛航專家曼恩(Robert Mann)去年對《衛報》表示，日間高溫促使航班「必須等到太陽下山、氣溫降低之後才能起飛」。
他還指出：「隨著氣溫升高，以下情況發生的次數和地點都會變多，即某些班機將被迫限制載荷量，或因為載油量減少而在半途停下來加油。」