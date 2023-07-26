全球熱浪｜美國南佛州海水水溫升破華氏100度 猶如熱水池 地中海水溫也破紀錄

美國南部地區持續酷熱，南佛羅里達州一處淺水灣的水溫周二(25日)升破華氏100度(攝氏37.8度)，而這種像是熱水池的高溫持續數小時之久。與此同時，地中海海平面溫度也升至新高。
佛州水溫的讀數來自邁阿密西南方60公里外的馬納提灣(Manatee Bay)單一一個浮標，是在水深1.5米處測得此數據。
全球熱浪｜海水高溫持續4小時
官方數據顯示，最高水溫是下午6時記錄到的華氏101.1度(攝氏38.3度)，但水溫逾華氏100度的時間前前後後約4小時。
氣象學者、曾在政府從事科學工作的馬斯特斯(Jeff Masters)在社交網發文指，儘管並無海平面溫度的官方世界紀錄，一份2020年的科學論文發現，前一次的最高溫可能是在科威特灣(Kuwait Bay)記錄到的華氏99.7度(攝氏37.6度)。
但馬斯特斯也補充，佛州測得這項新數據的測量採樣地點接近陸地，而在土地效應和水中有機物污染下，可能導致這項測量數據無效。
全球熱浪｜地中海水溫也創新高
另一方面，熱浪引發的效應在地中海也看得到。西班牙海洋科學院(Institute of Marine Sciences)分析歐洲地球觀測計劃「哥白尼」(Copernicus)使用的衛星數據後表示，「我們達到新紀錄……地中海海面溫度的每日中位數達攝氏28.71度(華氏83.67度)」，「上一個紀錄時間為2003年8月23日，中位數值為攝氏28.25(華氏82.85度)。」惟這些發現暫未獲哥白尼計劃方面證實。
哥白尼計劃近日表示，6月初時，全球氣溫比工業革命前升高攝氏1.5度，也就是2015年巴黎協定(Paris Agreement)最具雄心的暖化幅度上限。
全球熱浪｜海水高溫恐威脅海洋生物
這樣的高溫威脅著海洋生物。於2015和2019年間的熱浪期間，約有50個物種滅絕，包括珊瑚和軟體動物。
美國國家海洋與大氣總署(NOAA)指出，所有的海洋物種中，約25%可在珊瑚礁內、上方或四周找到蹤跡，生物多樣性與熱帶雨林不相上下。
政府間氣候變化問題小組(IPCC)早前已警告，如果全球暖化幅度超過攝氏1.5度的目標，到了2060年，地中海捕捉的魚類和無脊椎動物當中，恐逾20%將會消失。