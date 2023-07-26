全球熱浪｜美國南佛州海水水溫升破華氏100度 猶如熱水池 地中海水溫也破紀錄

美國南佛州一處淺水灣的水溫突破華氏100度。圖為本月13日科學家在佛羅里達群島脆弱的珊瑚礁上重新種植珊瑚。(路透社)

美國南部地區持續酷熱，南佛羅里達州一處淺水灣的水溫周二(25日)升破華氏100度(攝氏37.8度)，而這種像是熱水池的高溫持續數小時之久。與此同時，地中海海平面溫度也升至新高。

佛州水溫的讀數來自邁阿密西南方60公里外的馬納提灣(Manatee Bay)單一一個浮標，是在水深1.5米處測得此數據。

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官方數據顯示，最高水溫是下午6時記錄到的華氏101.1度(攝氏38.3度)，但水溫逾華氏100度的時間前前後後約4小時。

氣象學者、曾在政府從事科學工作的馬斯特斯(Jeff Masters)在社交網發文指，儘管並無海平面溫度的官方世界紀錄，一份2020年的科學論文發現，前一次的最高溫可能是在科威特灣(Kuwait Bay)記錄到的華氏99.7度(攝氏37.6度)。

但馬斯特斯也補充，佛州測得這項新數據的測量採樣地點接近陸地，而在土地效應和水中有機物污染下，可能導致這項測量數據無效。