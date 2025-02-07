全球百大城市2024｜巴黎連續四年奪冠　新加坡第9　香港第21

外國旅遊網站「Vacations & Travel」公布2024年最值得旅遊的全球百大城市排行榜，其中巴黎連續四年蟬聯冠軍。而台北也榜上有名，甚至超過首爾和大阪，拿下第11名。

英國倫敦市場調查公司「Euromonitor International」（歐睿國際）依據經濟、商業、旅遊、旅遊基礎設施、旅遊政策與吸引力、健康安全等六大關鍵指標進行評估，列出了2024年最值得旅遊的全球百大城市排行榜。

台北第11名

調查指出，在新冠疫情爆發後，對健康和安全的關注已成為旅客的首要考量。在百大排行榜中，巴黎不僅奪得第一，還連續四年奪下全球最佳旅遊目的地。

前20名當中，有6個亞洲城市上榜，東京第3名、新加坡第9名、台北第11名、首爾第12名、大阪第16名、曼谷第17名。香港則排在第21名。