全球百大難吃食物　港人美食竟上榜獲4項「冠軍」仲難食過炸蜘蛛？

世界美食資訊網站TasteAtlas日前公布「全球百大難吃食物」(100 Worst Rated Foods in the World)，一款港人甚愛吃的美食上榜之餘，更另獲「4項難吃冠軍」，究竟它是名副其實難食，還是「外國人唔識食」？
全球百大難吃食物頭兩位都是跟「血」有關，分別是瑞典的「血煎餅」(Blodplättar)及芬蘭的「血餃子」(Blodpalt)，5分最高分它們分別獲得1.6及1.8分，相信不少人未吃但聽到「血」字已怕怕。至於第3的則是瑞典的「薄餅餃」(Calskrove)，其把漢堡包及薯條等塞入薄餅片內包住再焗，據報是一間餐廳創作，讓不知點薄餅還是漢堡包的顧客，一個「唔駛用腦」的選項，獲得1.9分的超低分。
部分排名︰
全球百大難吃食物｜柬埔寨炸蜘蛛第24 蛋黃蓮蓉月餅第25
令不少人詫異的是，港人愛吃的蛋黃蓮蓉月餅(廣式月餅)，竟登上第25位。網站指蛋黃蓮蓉月餅是不少亞洲地區民眾中秋節時會吃的應節食物，有團圓意頭，並指用蓮子做成的餡又甜又滑，加上象徵月亮的蛋黃。不過投票者卻不受落，令蛋黃蓮蓉月餅只得2.7分。除了位列全球第25難食外，蛋黃蓮蓉月餅亦名列「最難吃烘焙」(#1 Worst Rated Pastry in the world)、「最難吃中菜」(#1 Worst Rated Chinese dish)、「最難吃中式甜品」(#1 Worst Chinese Dessert)及「最難吃中式烘焙」(#1 Worst Rated Chinest Pastry)，並位列「全球第2難吃甜品」(#2 Worst Rated Dessert in the world)。
全球百大難吃食物部分排名
1.瑞典「血煎餅」(Blodplättar)
2.芬蘭「血餃子」(Blodpalt)
3.瑞典「薄餅餃」(Calskrove)
4.冰島「烤羊頭」(Svið)
5.泰國「炸蟬蛹」(Hon Mhai)
6.智利「薯仔麵團」(Chapalele)
7.英格蘭「鱔魚凍」 (Jellied eels)
8.美國「拉麵漢堡」(Raman Burger)
9.泰國「魚雜咖喱」(Kaeng tai pla)
10.希臘「薩拉塔沙律」(Aginares salata)
23.柬埔寨「炸蜘蛛」(Fried spider)
24.英國「惡魔羊腰」(Devilled kidneys)
25.中國廣式月餅(蛋黃蓮蓉月餅)(Cantonese mooncake)(Danhuang lianrong yuebing)
40.中國山東鴨頭Duck's head (Ya tou)
43.韓式薯仔沙律(Gamjasaelleodeu)
47.英格蘭馬麥醬(Marmite)
67.日本外郎糕(Uirō)
75.日本拿坡里意粉(Naporitan)
76.美國朱古力煙肉(Chocolate-Covered Bacon)
90.日本長崎炸麵(Sara udon)