全球百大難吃食物　港人美食竟上榜獲4項「冠軍」仲難食過炸蜘蛛？

世界美食資訊網站TasteAtlas日前公布「全球百大難吃食物」(100 Worst Rated Foods in the World),一款港人甚愛吃的美食上榜之餘,更另獲「4項難吃冠軍」,究竟它是名副其實難食,還是「外國人唔識食」?

全球百大難吃食物|柬埔寨炸蜘蛛第24 蛋黃蓮蓉月餅第25

令不少人詫異的是,港人愛吃的蛋黃蓮蓉月餅(廣式月餅),竟登上第25位。網站指蛋黃蓮蓉月餅是不少亞洲地區民眾中秋節時會吃的應節食物,有團圓意頭,並指用蓮子做成的餡又甜又滑,加上象徵月亮的蛋黃。不過投票者卻不受落,令蛋黃蓮蓉月餅只得2.7分。除了位列全球第25難食外,蛋黃蓮蓉月餅亦名列「最難吃烘焙」(#1 Worst Rated Pastry in the world)、「最難吃中菜」(#1 Worst Rated Chinese dish)、「最難吃中式甜品」(#1 Worst Chinese Dessert)及「最難吃中式烘焙」(#1 Worst Rated Chinest Pastry),並位列「全球第2難吃甜品」(#2 Worst Rated Dessert in the world)。