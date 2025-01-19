全球百大難吃食物 港人美食竟上榜 仲難食過炸蜘蛛？更獲4項「冠軍」

世界美食資訊網站TasteAtlas日前公布「全球百大難吃食物」(100 Worst Rated Foods in the World)，一款港人甚愛吃的美食上榜之餘，更另獲「4項難吃冠軍」，究竟它是名副其實難食，還是「外國人唔識食」？

全球百大難吃食物頭兩位都是跟「血」有關，分別是瑞典的「血煎餅」(Blodplättar)及芬蘭的「血餃子」(Blodpalt)，5分最高分它們分別獲得1.6及1.8分，相信不少人未吃但聽到「血」字已怕怕。至於第3的則是瑞典的「薄餅餃」(Calskrove)，其把漢堡包及薯條等塞入薄餅片內包住再焗，據報是一間餐廳創作，讓不知點薄餅還是漢堡包的顧客，一個「唔駛用腦」的選項，獲得1.9分的超低分。