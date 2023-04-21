全球稻米恐遇「20年來最大短缺」　專家：與俄烏戰爭和極端氣候有關

國際信評機構惠譽（Fitch）旗下集團警告說，2023年全球可能出現20年來最大的稻米短缺，從而導致價格上漲，這將影響超過35億稻米消費人群，尤其是佔全球稻米消費量90%的亞太地區。

據《CNBC》報道，「惠譽解決方案」（Fitch Solutions）的商品分析師哈特（Charles Hart）表示：「全球稻米短缺的重大影響已經出現，目前米價已經達到過去10年的最高水平」。在惠譽4日發布的「國家風險與產業研究」最新報告預測，目前稻米的高價格將持續到2024年。哈特也強調，稻米是亞洲人的主食商品，對於較為貧困的家庭而言，價格是食品安全的主要決定因素。

據了解，仍未停歇的烏俄戰爭、 以及氣候的極端變化導致了大陸和巴基斯坦等稻米生產國的不利條件，特別是大陸身為世界上最大的稻米生產國，自去年7月以來遭遇暴雨及洪水後，不少稻田都受到影響。與此同時，佔全球稻米交易量7.6%的巴基斯坦，也因去年嚴重的洪水而導致年產量下降了31%。

除了供不應求導致稻米價格升高之外，哈特也指出，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，其他主要糧食如玉米、馬鈴薯價格的暴漲，使可以作為替代糧食的稻米在市場上的需求越來越大，從而導致價格上漲。

對此，專家則表示，美國和歐盟等其他國家的稻米產量較去年同期下降，也是造成稻米短缺的原因之一，而全球米市則要到下半年及進入2024年之後才會逐漸回到平衡。

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