全球第一｜歷時15年　不丹為全國流浪狗完成結紮及疫苗注射

有「最幸福國度」之稱的亞洲國家不丹，就流浪狗問題，自2009年起與國際人道協會(Humane Society International，HIS)合作，展開狗隻絕育及疫苗注射計畫，耗時15年，近日不丹政府宣布，該國成為世界上第一個為全國流浪狗結紮並注射犬病疫苗的國家，致力推動動物神利及居民健康，展示為人民與狗狗創造和平共處環境的決心。

綜合報道，不丹這個「國家犬隻數量管理和狂犬病控制專案」最先在首都試行對狗的絕育及疫苗接種，再逐漸擴展至全國，除了對獸醫及工作人員進行培訓外，也走入社區提高民眾對動物福利的認識並緩解人狗衝突。歷經15年的努力，不丹首相Lotay Tshering上月底於「國家犬隻數量管理和狂犬病控制專案」閉幕儀式上宣布，不丹成功為國內超過15萬隻流浪狗結紮並注射狂犬病疫苗，並為3.2萬隻寵物狗植入晶片。Tshering形容這個耗時15年的計劃為動物福利和人類健康方面的壯舉。國際人道協會亦指出，這是一項不凡的成就，感謝不丹政府致力於流浪狗人道救援，並指不丹為人類與狗狗創造和平共處的決心和同理心，是值得學習的對象。