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國際
2023-11-09 13:48:00

全球第一｜歷時15年　不丹為全國流浪狗完成結紮及疫苗注射

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不丹歷時15年，為全國流浪狗完成結紮及疫苗注射。(X)

不丹歷時15年，為全國流浪狗完成結紮及疫苗注射。(X)

有「最幸福國度」之稱的亞洲國家不丹，就流浪狗問題，自2009年起與國際人道協會(Humane Society InternationalHIS)合作，展開狗隻絕育及疫苗注射計畫，耗時15年，近日不丹政府宣布，該國成為世界上第一個為全國流浪狗結紮並注射犬病疫苗的國家，致力推動動物神利及居民健康，展示為人民與狗狗創造和平共處環境的決心。

綜合報道，不丹這個「國家犬隻數量管理和狂犬病控制專案」最先在首都試行對狗的絕育及疫苗接種，再逐漸擴展至全國，除了對獸醫及工作人員進行培訓外，也走入社區提高民眾對動物福利的認識並緩解人狗衝突。歷經15年的努力，不丹首相Lotay Tshering上月底於「國家犬隻數量管理和狂犬病控制專案」閉幕儀式上宣布，不丹成功為國內超過15萬隻流浪狗結紮並注射狂犬病疫苗，並為3.2萬隻寵物狗植入晶片。Tshering形容這個耗時15年的計劃為動物福利和人類健康方面的壯舉。國際人道協會亦指出，這是一項不凡的成就，感謝不丹政府致力於流浪狗人道救援，並指不丹為人類與狗狗創造和平共處的決心和同理心，是值得學習的對象。

不丹政府除了對獸醫及工作人員進行培訓外，也走入社區提高民眾對動物福利的認識並緩解人狗衝突。(X) 不丹成功為國內逾15萬隻流浪狗結紮並注射狂犬病疫苗，並為3.2萬隻寵物狗植入晶片。(X) 不丹成功為國內逾15萬隻流浪狗結紮並注射狂犬病疫苗，並為3.2萬隻寵物狗植入晶片。(X)

本港自2015年進行「捕捉、絕育、放回」試驗計劃

報道提到，世界衞生組織統計，全球每年約有5.9萬人死於狂犬病，大多數人類是因被狗咬傷而感染，至於亞洲的流浪狗多達3億隻，若不進行有效絕育及疫苗接種計畫，流浪狗恐將不受控激增，犬傷、狂犬病傳播的風險也會隨之提高。部分亞洲各國或地區則經常以不人道的方式管理流浪狗，包含括大規模撲殺行動。

至於本港，根據漁農自然護理署網頁資料，當局於2015年開始進行流浪狗「捕捉、絕育、放回」試驗計劃，目前仍在試驗階段。

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