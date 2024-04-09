德國數據機構「worlddata.info」做了份男性陰莖平均尺寸的調查，範圍有全球88個國家或地區，厄瓜多爾以平均勃起長度17.61居冠；至於香港男性平均勃起長度則有11.9，排尾五，較新加坡、越南等排名低。

綜合報道，「worlddata.info」審視超過40份近期的研究，分析來自全球共88國、數千名男性的生理相關資訊後製作出「排行榜」，數據都經過獨立核實，盡可能避免採納男性「自我通報」，膨風自己陰莖尺寸的虛假資料。調查出來的「排行榜」資料顯示，第1是南美洲的厄瓜多爾的17.61公分，居次的是非洲喀麥隆的16.67公分，玻利維亞排第3，16.51公分，接下來第4到第10名分別是蘇丹、海地、塞內加爾、甘比亞、荷蘭、古巴、贊比亞。至於日本排第61位、南韓排第66位、中國排69位，香港排第83位，排名高於斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞及柬埔寨。