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國際
2024-04-09 15:17:00

全球陰莖尺寸排名曝光　新加坡勝香港

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全球陰莖尺寸排名曝光，新加坡勝香港。

全球陰莖尺寸排名曝光，新加坡勝香港。

德國數據機構「worlddata.info」做了份男性陰莖平均尺寸的調查，範圍有全球88個國家或地區，厄瓜多爾以平均勃起長度17.61居冠；至於香港男性平均勃起長度則有11.9，排尾五，較新加坡、越南等排名低。

綜合報道，「worlddata.info」審視超過40份近期的研究，分析來自全球共88國、數千名男性的生理相關資訊後製作出「排行榜」，數據都經過獨立核實，盡可能避免採納男性「自我通報」，膨風自己陰莖尺寸的虛假資料。調查出來的「排行榜」資料顯示，第1是南美洲的厄瓜多爾的17.61公分，居次的是非洲喀麥隆的16.67公分，玻利維亞排第316.51公分，接下來第4到第10名分別是蘇丹、海地、塞內加爾、甘比亞、荷蘭、古巴、贊比亞。至於日本排第61位、南韓排第66位、中國排69位，香港排第83位，排名高於斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞及柬埔寨。

第1是厄瓜多的17.61公分，居次的是非洲喀麥隆的16.67公分，玻利維亞排第3，16.51公分。(worlddata.info) 香港排第83位，排名高於斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞及柬埔寨。(worlddata.info)

數據機構指陰莖長度與體型的關聯性微不足道

worlddata.info」的人員指出：「我們努力尋找陰莖長度與身高之間的關係，但只有少數研究能夠建立體型與陰莖長度之間的關聯性。如果有的話，這種關聯性也微不足道，一些研究甚至明確指出，他們沒有發現任何關連性。」

最性開放地方排名（節錄部分）:

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