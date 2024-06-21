全球首位AI角逐英國會議員　倡4天工作周標榜與民直接對話(有片)

英國下月大選，各政黨與候選人加緊部署。其中，「AI Steve」成為焦點，因為他是全球首位「人工智能(AI)議員候選人」。這名AI參選人的幕後推手是英國企業家兼議員候選人之一Steve Endacott，他表示AI Steve能夠同時和1萬名選民直接對話，也無須休息；而AI Steve提出的政策更是經過數據整合和運算後，「最符合民意」的內容，期望將民眾意見最大程度的帶入國會。

現年59歲的Steve Endacott是競逐議員席位的候選人之一，但其競選宣傳單張頭像並不是自己，而是AI Steve，Steve Endacott指，正成立一個政黨，在選舉後於國內招攬更多AI候選，認為將是「一個偉大的民主事業的啟動和基石」。目前AI Steve的競選網站已經成立，除了AI Steve的AI生成競選肖像，更展示它提出的每個政見，以及與選民直接溝通的管道。其提出的政策內容包括大幅削減學生學費、2030年推出「4天工作周」等。Steve Endacott透露，他向AI Steve討論當前的問題，AI Steve馬上就制定好這些政策，形容為「完全『由人民為人民制定政策』」。Steve強調，這次選舉將由AI Steve而非他本人來參選，自己只是AI Steve的代言人；若未來AI Steve當選，他將負責整理每周民調結果，不會干涉AI Steve在國會的決策。