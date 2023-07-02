全球首例 澳洲批准醫生處方迷幻藥治療抑鬱症及創傷後壓力症候群

澳洲正式批准精神科醫生處方迷幻藥給抑鬱症或創傷後壓力症候群(PTSD)的患者，成為全球第一個全面批准使用的國家。

美聯社報道，從7月1日起，澳洲醫生可以為了治療PTSD，處理若干劑量俗稱「搖頭丸」的 MDMA；也可以用從「迷幻蘑菇」中提取的成分賽洛西賓(Psilocybin)來治療抑鬱症患者。政府已將這兩種藥物列入藥物管理局(Therapeutic Goods Administration, TGA)許可藥物名單中。

科學家：澳洲處於研究領域的最前線

澳洲科學家對政府此一舉措感到驚訝，有科學家指，這令澳洲「處於該領域的研究最前線」。

莫納殊藥學研究所(Monash Institute of Pharmaceutical Sciences)神經藥物開發中心副主任蘭米德(Chris Langmead)表示，過去50年，在持續性心理健康問題的治療上，取得的進展十分有限。

美國2州批准使用迷幻藥成分

在接受度逐漸提高的情況下，美國有兩個州份容許使用賽洛西賓。俄勒岡州是第一個讓成年人可以合法使用賽洛西賓的州份，科羅拉多州的選民則在2022年投票通過讓賽洛西賓的使用合法化。總統拜登的弟弟近日受訪稱，他與拜登討論以迷幻藥作為治療形式的優點時，拜登一直保持「非常開放」的態度。

美FDA將迷幻藥成分列為「突破性療法」

美國食品及藥物管理局(FDA)2018年將賽洛西賓指定為「突破性療法」，目的是要加速治療嚴重疾病藥物的開發和審查程序，約翰霍普金斯大學等機構的迷幻藥研究人員因而受惠於FDA的經費。FDA上月公布指導草案，研究人員根據此來設計臨床試驗，測試迷幻藥作為不同疾病的潛在治療方法。

即使如此，美國精神疾病醫學會仍未同意在治療中使用迷幻藥，聲稱FDA還沒做出最後決定。

美國和澳洲等地的醫學專家警告，必須對藥物的功效和迷幻藥的風險再進行更多的研究，因為迷幻藥可能導致幻覺。