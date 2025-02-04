全球首例｜男子和妻子行房後　竟陰莖食物中毒

黎巴嫩一名38歲男子因生殖器紅腫和結痂，前往泌尿科求診，經檢測證實感染仙人掌桿菌(或稱蠟樣芽孢桿菌，Bacillus cereus)，醫生推測，男子是與妻子發生親密行為後，因嚴重腹瀉與嘔吐，導致細菌經皮膚滲入生殖器，成為全球首宗「陰莖食物中毒」病例。

綜合報道，男子在病發前與家人共進晚餐，不久後出現劇烈腹瀉與嘔吐，後來陰莖還出現腫脹和結痂等症狀。男子的症狀持續一個星期未見改善，於是前往貝魯特美國大學醫學中心就醫和接受檢查。醫生取樣培養後，發現感染源為仙人掌桿菌。仙人掌桿菌常見於長時間存放的米飯中，食用後可能會引發食物中毒，但出現在生殖器官卻非常罕見。醫生推測，男子在發生性行為後隨即感到腸胃不適，可能將帶有細菌的嘔吐物或糞便接觸到生殖器。由於性行為會影響血管狀態，增加皮膚對細菌的滲透性，使細菌輕易侵入體內，引發感染，所以發生這宗罕見的病例。