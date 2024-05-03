全球首例｜紅毛猩猩「自製草藥」敷傷口 30天後痊癒

印尼一隻雄性蘇門答臘紅毛猩猩（Sumatran Orangutan）用植物自製藥膏，並反覆塗抹在臉上的傷口，1個月後傷口痊癒，是有記錄以來首次有野生動物使用藥用植物局部治療傷口。

猩猩的智力或許比人類想像的更聰明，科學家發現，印尼一隻雄性蘇門答臘紅毛猩猩（Sumatran Orangutan）用植物自製藥膏，並反覆塗抹在臉上的傷口，1個月後傷口痊癒，是有記錄以來首次有野生動物使用藥用植物局部治療傷口，相關研究論文在學術期刊《科學報告》上發表。

報道指科學家於2022年6月在印尼蘇門答臘勒塞爾火山國家公園進行動物行為研究時，發現一隻名為拉庫斯（Rakus）的雄性蘇門答臘猩猩，咀嚼一種已知具有抗發炎和止痛特性的攀爬植物葉子「黃蟬」（Akar Kuning），接著用手指反覆將汁液塗抹在臉部的傷口上。科學家發現，拉庫斯不僅使用汁液，後來還用了更固體的植物材料，整個過程持續相當長，因此是有意識地用這種植物來治療牠的傷口。他們還發現傷口在5天內閉合，1個月後已經完全痊癒，幾乎看不見舊傷。

反覆將葉子汁液塗抹在傷口

科學家指出，「黃蟬」在傳統醫學中用於緩解疼痛、退燒和治療痢疾、糖尿病和瘧疾等疾病，還具有殺菌、抗發炎、抗真菌和抗氧化等特性，稱「這可能是一種創新的行為，是迄今首次有報告指出，類人猿物種使用具有生物活性的植物主動管理傷口。」據了解，這並非野生動物第一次被發現進行自我治療，像是黑猩猩曾被觀察到用昆蟲塗抹傷口，但這是野生動物首次被發現用已知具有藥用價值的植物積極處理開放性傷口。

疑和其他雄性猩猩打鬥受傷

研究人員推測，拉庫斯可能是在和其他雄性猩猩打鬥時受傷的，牠又是如何學會療傷呢？科學家猜測可能是從出生地的其他猩猩學來，目前尚不清楚拉庫斯以前是否自己治療過其他傷口。