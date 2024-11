全球首例 違規公司重罰2.5億 澳洲眾院通過禁16歲以下用社交平台

澳洲眾議院周三通過禁止16歲以下人士使用社交平台的法案,隨即交參議院審議;若過關,澳洲將成為全球首個有此禁令的國家,各界觀望其成效及回響,不排除有其他國家效法。法案自公布以來爭議聲不斷,在保護青少年免受有害資訊及網絡欺凌傷害的好意下,牽扯出青少年自身人權,以及家長教導子女自主權等問題。有當地高中生直言明白花太多時間在社交媒體上並不好,「但禁令不會有效」(a ban is not going to work)。

經過社會多月以來的爭議,澳洲眾議院以102票對13票通過禁止16歲以下人士使用社交平台的法案,參院隨即展開辯論,料於當地時間周四國會會期結束前表決。若法案通過,各大社交平台如TikTok、Facebook、X、Instagram、Snapchat及Reddit等,將有一年時間制定措施,若之後被發現有系統性違規,未能防止16歲以下人士擁有帳號,有關公司最高可被罰款5,000萬澳元(約2.5億港元),違規的兒童和家長不會受罰。