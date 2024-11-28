全球首例 違規公司重罰2.5億 澳洲眾院通過禁16歲以下用社交平台

澳洲眾議院周三通過禁止16歲以下人士使用社交平台的法案，隨即交參議院審議；若過關，澳洲將成為全球首個有此禁令的國家，各界觀望其成效及回響，不排除有其他國家效法。法案自公布以來爭議聲不斷，在保護青少年免受有害資訊及網絡欺凌傷害的好意下，牽扯出青少年自身人權，以及家長教導子女自主權等問題。有當地高中生直言明白花太多時間在社交媒體上並不好，「但禁令不會有效」(a ban is not going to work)。 經過社會多月以來的爭議，澳洲眾議院以102票對13票通過禁止16歲以下人士使用社交平台的法案，參院隨即展開辯論，料於當地時間周四國會會期結束前表決。若法案通過，各大社交平台如TikTok、Facebook、X、Instagram、Snapchat及Reddit等，將有一年時間制定措施，若之後被發現有系統性違規，未能防止16歲以下人士擁有帳號，有關公司最高可被罰款5,000萬澳元(約2.5億港元)，違規的兒童和家長不會受罰。

「年齡驗證系統」為執行禁令關鍵 據報政府已同意參院一個委員會提出的修訂，禁止社交平台強制用戶提供身份證明文件、護照及車牌，亦不得從政府系統中獲取用戶的數碼身份證明文件，以保障民眾私隱。事實上，澳洲今次推動的禁令，關鍵落在目前尚待測試的「年齡驗證系統」(age-verification system)上，據報其將包括面容及生物識別技術或政府提供的身份證明，但目前未有如何運作的詳細資料。總理阿爾巴尼斯較早前強調，有關方面將制定非常嚴格的私隱要求，以保護個人資料，包括在核實年齡後，用戶的個人資料會隨即銷毀等。Facebook和Instagram的母公司Meta，以及Google較早前要求政府和國會押後表決，以待相關社交平台的年齡驗證系統完成試驗後，才正式立法。

17歲少年Mac Holdsworth因在網上遭受性勒索自殺身亡。旁為其父親。(美聯社)

恐迫使青少年走入「暗網」 今次法案是在一次有關青少年受網絡欺凌後自殘的國會聆訊後草擬，原意是為保護青少年，並減少他們沉迷社交媒體荒廢學業等影響。批評者則認為立法未經足夠諮詢、太過倉卒；有人認為矯枉過正，令青少年與外界隔絕、剝奪其接觸社交媒體美好一面的權利，甚至會迫使青少年走入網路中危險的、不受監管的「暗網」、令不准使用社交平台的青少年遭受傷害時「有冤無路訴」；亦擔心在失去青少年用戶的情況下，社交平台不會再積極改善平台環境安全。也有人指出，青少年往往在網上獲得自我價值，尤其是一些弱勢群體以及性少眾青少年等，不准其用社交平台將構成打擊；家長本身亦有權自行決定是否讓子女使用社交平台、決定甚麼對子女來說才是最好。

17歲少年受性勒索自殺亡

父︰禁令必須通過 墨爾本17歲少年Mac Holdsworth因在網上遭受「性勒索」而自殺身亡，其父親支持立例，直言這「對維護子女安全是必須的」。他形容法案通過將是「澳洲史上最佳時刻」，但認同教育始終是關鍵。悉尼一名16歲高中生Enie Lam則說︰「我明白社交媒體用太多不是好事，而我正在努力中(減少使用)」，「但禁令不會有效的」。當地法定組織澳洲人權委員會亦反對禁令，指違反青少年自我表達及參與社會的權利。民調則顯示，77%受訪澳洲人贊成禁令；澳洲主流傳媒包括澳洲廣播公司(ABC)及梅鐸旗下的新聞集團，亦支持禁令。