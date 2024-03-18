全球首國打擊快時尚浪費　法國禁賣廣告兼徵稅

法國下議院國民議會上周五(15日)通過新法案，禁止廉價紡織品賣廣告，並且對低成本商品額外徵收環境稅，目的是降低快時尚所造成的過度浪費。法案有待上議院參議院表決，法國將成為全球第一個立法遏止快時尚的國家，料中資時裝平台「Shein」等將受影響。
法國環境部長貝修(Christophe Bechu)表示，「法國盡自己的一份力量發出訊號，犧牲紡織業的時代已經過去了！」法國政府表示，紡織屬於高污染產業，計劃2025年開始對快時尚商品徵收5歐元(折合約42港元)的附加費用，2030年則調漲至10歐元(折合約85港元)，並表示收益將用來補貼永續發展業者。
民眾：有時候更在乎價格
提出議法案、與總統馬克龍所屬政黨結盟的地平線黨議員Anne-Cecile Violland表示，紡織業是高污染產業，佔溫室氣體排放的10%，也是水污染一大來源。她特別提到中國企業Shein及其「每天7,200件新款服飾」是集約化時裝生產的典型範例。法案一旦獲下議院參議院表決通過，恐怕衝擊許多中國廉價服飾製造商跟購物平台。
至於甚麼算是快時尚，根據法案，法國將以服裝生產量和新系列服飾轉換速度等標準來判斷。法國零廢棄物組織表示，快時尚衣服品質差，市場策略上會導致民眾過度消費。不過有民眾表示，有時候對相同品質的商品，會更在乎價格，而不是環境跟社會的影響。