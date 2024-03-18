全球首國打擊快時尚浪費　法國禁賣廣告兼徵稅

法國下議院國民議會上周五(15日)通過新法案，禁止廉價紡織品賣廣告，並且對低成本商品額外徵收環境稅，目的是降低快時尚所造成的過度浪費。法案有待上議院參議院表決，法國將成為全球第一個立法遏止快時尚的國家，料中資時裝平台「Shein」等將受影響。

法國環境部長貝修(Christophe Bechu)表示，「法國盡自己的一份力量發出訊號，犧牲紡織業的時代已經過去了！」法國政府表示，紡織屬於高污染產業，計劃2025年開始對快時尚商品徵收5歐元(折合約42港元)的附加費用，2030年則調漲至10歐元(折合約85港元)，並表示收益將用來補貼永續發展業者。