全球首國 印度探測器「月船三號」成功著陸月球南極 總理︰是印度的勝利！

印度正式晉身太空大國，其月球探測車「月船3號」(Chandrayaan-3)周三成功在月球南極降落，成為繼中美俄後，歷來第4個成功登陸月球的國家，亦是首個成功軟著陸於月球南極的國家。「月船3號」的成功，跟幾日前俄羅斯「月球25號」(Luna- 25)在降落月球南極時墜毀，成強烈對比。

印度總理莫迪(Narendra Modi)在南非出席金磚國家峰會期間觀看「月船3號」著陸過程時揮舞著印度國旗，指今次成功是印度的「勝利呼聲」。印度的科學家及官員看著「月船3號」成功著陸，都興奮不已。印度政府期望能刺激對私人太空發射和相關衛星業務的投資。