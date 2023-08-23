全球首國 印度探測器「月船三號」成功著陸月球南極 總理︰是印度的勝利！

印度正式晉身太空大國，其月球探測車「月船3號」(Chandrayaan-3)周三成功在月球南極降落，成為繼中美俄後，歷來第4個成功登陸月球的國家，亦是首個成功軟著陸於月球南極的國家。「月船3號」的成功，跟幾日前俄羅斯「月球25號」(Luna- 25)在降落月球南極時墜毀，成強烈對比。
印度總理莫迪(Narendra Modi)在南非出席金磚國家峰會期間觀看「月船3號」著陸過程時揮舞著印度國旗，指今次成功是印度的「勝利呼聲」。印度的科學家及官員看著「月船3號」成功著陸，都興奮不已。印度政府期望能刺激對私人太空發射和相關衛星業務的投資。
印度登月｜第三次終成功軟著陸月球南極
月船3號任務耗資7,460萬美元，主要目的是研究未來太空任務所需技術，尋找月球有水的證據，以及進行月表化學成分分析，預料可維持運作約兩周。今次是印度第3次月球探險任務。08年10月的「月船1號」任務，登陸器依計畫成功以撞擊方式「硬著陸」於月球；19年7月，「月船2號」任務嘗試軟著陸，但登陸器因通訊斷絕而失控墜毀。
月球南極｜有何重要？科學家估計蘊藏大量水冰
除印度及俄羅斯外，中美等亦有計劃在月球南極登陸。科學家認為，月球南極可能蘊藏大量水冰，可成為探月任務的飲用水來源，且可用來冷卻設備。探測月球南極可讓人類更了解月球的水資源，對未來人類移居月球、在月球採礦、甚至以月球為跳板登陸火星尤為重要。但因月球南極充滿坑洞和深溝，著陸不易，過往包括美國阿波羅任務在內的探月任務，大多集中於月球赤道區域。