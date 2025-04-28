全球首場精子泳賽　即場用顯微鏡放大100倍直播(有片)

全球首場「精子競速」大賽近日在洛杉磯登場，是一名年僅17歲高中生等人募資逾100萬美元來舉辦的奇特活動，宣稱是要引起人們對男性不孕症問題的關注。

綜合報道，「精子競速」大賽於上周五(25日)在在洛杉磯荷李活大會堂(Hollywood Palladium)舉行，精子樣本則由南加州大學(USC)與加州大學洛杉磯分校(UCLA) 兩名健康大學生提供，於2毫米、仿造女性生殖道的賽道上角逐，共進行3場對決。這場精子競賽活動門票每張最高要近1,000美元，據指現場有約1,000名觀眾，賽事主持人和大螢幕加上賽事評論員，許多人打扮成生殖器的模樣。現場一名實驗人員穿著白袍，利用移液管將事先收集好的精液樣本滴置於「賽道」，賽道畫面經過顯微鏡放大100倍，再由攝影機傳輸至3D動畫軟件，投映直播給現場觀眾觀看。