全球首場精子泳賽　即場用顯微鏡放大100倍直播(有片)

全球首場「精子競速」大賽近日在洛杉磯登場，是一名年僅17歲高中生等人募資逾100萬美元來舉辦的奇特活動，宣稱是要引起人們對男性不孕症問題的關注。
綜合報道，「精子競速」大賽於上周五(25日)在在洛杉磯荷李活大會堂(Hollywood Palladium)舉行，精子樣本則由南加州大學(USC)與加州大學洛杉磯分校(UCLA) 兩名健康大學生提供，於2毫米、仿造女性生殖道的賽道上角逐，共進行3場對決。這場精子競賽活動門票每張最高要近1,000美元，據指現場有約1,000名觀眾，賽事主持人和大螢幕加上賽事評論員，許多人打扮成生殖器的模樣。現場一名實驗人員穿著白袍，利用移液管將事先收集好的精液樣本滴置於「賽道」，賽道畫面經過顯微鏡放大100倍，再由攝影機傳輸至3D動畫軟件，投映直播給現場觀眾觀看。
發起人強調生殖健康的重要性
結果由USC學生Tristan Milker勝出，除了獲得1萬美金獎金，還獲得一個類似精子形狀的獎盃；至於落敗的19歲UCLA學生Asher Proeger則被噴了一種類似精液的不明液體。賽事在YouTube的直播吸引逾10萬人次觀看。
發起人之一17歲高中生Eric Zhu表示，活動靈感源於社群媒體稱「過去50年精子數量減半」的說法，擔憂未來可能出現沒人能生育孩子的反烏托邦景況，希望藉比賽來強調生殖健康的重要性，他說：「你可以選擇早睡、戒毒、健康飲食，這些都會顯著影響你的精子活動力」。
"The world’s first SPERM RACE, held on April 25, 2025, at the Hollywood Palladium in Los Angeles. The event drew more than 1,000 spectators.— /video/1 (@Video1onX) April 27, 2025
The cells competed on a microscopic 8-inch track, carefully designed to simulate the female reproductive system."pic.twitter.com/5SLl16nAyR