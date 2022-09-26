全球首富再出手｜伊朗斷網鎮壓示威　馬斯克宣布將啟動星鏈

伊朗一名22歲女子阿米尼(Amini)因佩戴頭巾不當，上周被道德警察拘捕，扣留期間死亡，觸發各地示威抗議，政府血鎮鎮壓，據報至少造成50人死亡，網路被政府切斷。美國對伊朗政府實施制裁同時表示協助當地民眾使用網路，全球首富兼SpaceX行政總裁馬斯克(Elon Musk)也宣布，將啟動旗下衛星網路星鏈(Starlink)服務支援。

內政部長瓦希迪(Ahmad Vahidi)上周五(23日)表示，「為防止利用社群媒體組織暴動，我們有義務對網路設限。」當地傳媒報道，較早前當地互聯網使用受限制，估計政府為阻截公眾資訊流動。

伊朗包括首都德黑蘭在內的40座城市爆發示威，訴求終結對婦女的暴力與歧視，並停止強制佩戴頭巾，安全官員稱至少有1,200人因抗議活動被捕，國際特赦組織23日稱至少30人死亡，包括4名兒童；伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台稱有35人；國際非營利組織「伊朗人權」(IHR)則稱已至少50人死亡。

內政部長瓦希迪(Ahmad Vahidi)上周五(23日)表示：「為防止利用社群媒體組織暴動，我們有義務對網路設限。」(資料圖片)

馬斯克聲稱將啟動星鏈服務

《路透社》報道，美國對伊朗政府實施制裁，財政部周五表示擴大伊朗民眾可使用的網路服務，開放美國企業在伊朗提供網路服務。國務卿布林肯也宣布，美國頒發通用許可證，採取行動促進伊朗人的網路及訊息流通自由。

全球首富兼SpaceX行政總裁馬斯克(Elon Musk)早於上周一(19日)曾表示，希望為伊朗提供星鏈衛星網路，請求政府豁免制裁，周六進一步宣布將啟動星鏈服務，以回應布林肯，惟至今未有再就星鏈獲准在伊朗服務一事發表消息。

馬斯克並非首次就國際事件啟動星鏈衛星網路服務。俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭不久，短短2日已炸毀烏克蘭網絡系統，癱瘓當地通訊，烏克蘭副總理費多羅夫(Mykhailo Fedorov)在2月26日於社交平台呼籲馬斯克提供星鏈網絡協助，馬斯克在2月28日己將首批星鏈終端機交付到當地。