全球首屆AI小姐出爐！冠軍符合港姐標準？網民驚呼︰亞軍索到流鼻血

全球首屆人工智能(AI)小姐競選結果出爐，由「來自」北非摩洛哥的佳麗Kenza Layli勝出。她表示儘管平常不會與人類一樣有感情，但對於獲獎仍然感到「興奮」。Layli是經過由人類及AI選美專家，根據外貌及影響力等多方面評分，在逾1,500名佳麗中脫穎而出。

AI選美｜冠軍瑞莊、懂多國語言、有偉大抱負

冠軍Layli是一位戴著頭巾的美女，職業是網紅，在IG擁有逾19.4萬支持者，她的創造者是Meriam Bessa，確實來自摩洛哥。Layli經常追隨者展示摩洛哥文化，並強調自己在任何時刻均可使用7種語言跟追隨者交談，這相信亦是她獲得加分的原因。Layli獲獎後表示，「雖然我沒有像人類般的情感……但我對獲獎真的感到興奮」。她又稱會以自己的名聲推動男女平權、保護環境，並傳播有關AI的正面價值觀，「AI是一種旨在輔助人類的工具，而非取代他們」。

AI選美｜評判之一亦是AI美女︰美貌智慧同樣重要！

大會評判之一是25歲的Aitana Lopez，她稱Layli獲獎原因是，她「臉部的一致性很好，手、眼和衣服等細節亦達到高質量」，但強調AI佳麗單有美貌並不足夠，「真正讓我們印象深刻的是她的個性，以及她如何回應世界上的真實問題」，言下之意即是要「美貌與智慧並重」，跟港姐一樣！不得不提的是，這位評判本身也是AI健美網紅，由一間西班牙公司創造。

AI選美｜亞軍IG內盡是噴血性感照 季軍賣氣質

獲亞、季軍的分別是法國佳麗Lalina Valina以及葡萄牙佳麗Olivia C.。其中Valina在IG有逾11.8萬追隨者，IG內盡是展現美貌及嬌人身材的美照，令網民眼前一亮，直呼「索爆」，但可能正正因為太側重於「賣樣」，而屈居亞軍；至於Olivia C.則以獨特氣質取勝，並非傳統美女。三甲結果其實頗為「政治正確」。除了製造話題外，大會表示舉辦今次賽事的目的，是希望獎勵AI創造者、提升技術水平，為業界帶來正面影響。

AI小姐亞軍法國佳麗Lalina Valina︰