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國際
2024-04-17 13:54:00

全球首屆AI小姐選美5月舉行　將以三方面因素評審

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全球首屆AI小姐選美5月舉行，將以三方面因素評審。(網上圖片)

全球首屆AI小姐選美5月舉行，將以三方面因素評審。(網上圖片)

一個成人平台將於5月舉辦全球首屆AI 小姐選美大賽。顧名思義，參賽者將為人工智能(AI)生成的美女模特兒。評審將以美貌、技術和社交媒體影響力這三方面作為評判標準，挑選冠軍佳麗。

成人平台Fanvue表示，這項將於下月舉行的「AI 小姐」 選美大賽，聲明指，AI小姐是為AI 生成模特兒設計的世界首個選美大賽。選美將以美貎、技術和社交網上影響力為評審準則，有這些條件的AI佳麗有機會贏得AI小姐桂冠。預計將有數千名AI佳麗參賽，首先選出最後十強，到510日會在網上公布最後冠亞季軍結果，隨後將舉行網上頒獎典禮。Fanvue聯合創始人Will Monanage 表示，希望這活動「成為人工智能創造者經濟領域的奧斯卡獎」。

(左起)AI評審Aitana Lopez和Emily Pellegrini。(X) (左起)人類評審Sally Ann Fawcett和Andrew Bloch。(X)

AI與人類將組成評審團

Fanvue表示，奪得冠軍的AI佳麗，將獲得1.3萬美元的獎勵，亞軍和季軍將分別獲得5,000美元和2,000美元的獎金。至於評審團會由兩位AI美女網紅和兩名真人組成。兩位AI美女網紅為Aitana LopezEmily PellegriniLopez 是一名AI健身模特兒，擁有逾30萬名Instagram(IG)粉絲。PellegriniFanvue創作者設計的火辣AI模特兒。兩名人類評審為英國唯一的選美歷史學家Sally Ann Fawcett和公關顧問Andrew Bloch

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