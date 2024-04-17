全球首屆AI小姐選美5月舉行　將以三方面因素評審

一個成人平台將於5月舉辦全球首屆AI 小姐選美大賽。顧名思義，參賽者將為人工智能(AI)生成的美女模特兒。評審將以美貌、技術和社交媒體影響力這三方面作為評判標準，挑選冠軍佳麗。

成人平台Fanvue表示，這項將於下月舉行的「AI 小姐」 選美大賽，聲明指，AI小姐是為AI 生成模特兒設計的世界首個選美大賽。選美將以美貎、技術和社交網上影響力為評審準則，有這些條件的AI佳麗有機會贏得AI小姐桂冠。預計將有數千名AI佳麗參賽，首先選出最後十強，到5月10日會在網上公布最後冠亞季軍結果，隨後將舉行網上頒獎典禮。Fanvue聯合創始人Will Monanage 表示，希望這活動「成為人工智能創造者經濟領域的奧斯卡獎」。



