全球首屆AI選美 摩洛哥佳麗內外兼備封后

全球首屆人工智能(AI)小姐競選結果出爐，由「來自」北非摩洛哥的佳麗Kenza Layli勝出。她表示儘管平常不會與人類一樣有感情，但對於獲獎仍感「興奮」。Layli是經過由人類及AI選美專家，根據外貌及影響力等多方面評分，在逾1,500名佳麗中脫穎而出。賽果凸顯AI虛擬人物現已不只追求外貌，亦要兼備內涵及正確價值觀。 今次競選名為World AI Creator Awards(WAICA)，由收費式網紅平台Fanvue主辦，較早前從逾1,500名佳麗中選出10強，日前再選出冠亞季軍。賽事總獎金為2萬美元，冠亞季軍AI佳麗的創造者可分別獲1.3萬、5,000及2,000美元。



冠軍Layli是一位戴頭巾的美女，職業是網紅，在IG擁有逾19.4萬追隨者，她的創造者是Meriam Bessa，確實來自摩洛哥。Layli經常向追隨者展示摩洛哥文化，並強調自己在任何時刻均可使用7種語言跟追隨者交談，這相信亦是她獲得加分的原因。Layli獲獎後表示，「雖然我沒有像人類般的情感……但我對獲獎真的感到興奮」。她又稱會以自己的名聲推動男女平權、保護環境，並傳播有關AI的正面價值觀，「AI是一種旨在輔助人類的工具，而非取代他們」。



亞軍Valina