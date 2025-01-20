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國際
2025-01-20 15:09:00

全球首次有CCTV拍得隕石墜落　驚人一幕有聲有畫面(有片)

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全球首次有CCTV拍得隕石墜落，驚人一幕有聲有畫面。(X)

全球首次有CCTV拍得隕石墜落，驚人一幕有聲有畫面。(X)

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加拿大愛德華王子島省一名居民於20247月回家時，發現在家外的人行道發現一個星形的塵土痕跡，好奇之下翻查家中CCTV後，意外看到疑似隕石的物體伴隨聲響，撞擊人行道，讓他大吃一驚。加拿大亞伯達大學教授認為，這是人類史上首次同時錄下隕石撞擊地球的畫面和聲音。

綜合報道，加拿大亞伯達大學科學家日前公布的研究結果，指一位加拿大愛德華王子島居民意外發現疑似是隕石從空中墜落擊中人行道，還伴隨巨大聲響。他隨後在人行道找到一個約7公克的石頭後，與亞伯達大學教授Chris Herd取得聯繫。Chris在隕石墜落後約10天後抵達現場，並在人行道上發現一個直徑約2平方公分的凹痕，疑似是遭到隕石撞擊所形成。

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專家：沒有如此完整的紀錄。(X)

專家：沒有如此完整的紀錄。(X)

專家：沒有如此完整的紀錄

經過檢驗，Chris發現事主尋獲的石頭確實是隕石。他在新聞稿中表示，過去不曾有隕石墜落的畫面和聲音被記錄下來，他指：「沒有其他隕石墜落有如此完整的紀錄，包括聲音在內」。

報道指，隕石撞擊地球的事件相當罕見。20235月，美國紐澤西州霍普韋爾鎮一戶人家的屋頂被隕石擊中，當時富蘭克林研究所首席天文學家Derrick Pitts表示：「隕石實際擊中房屋並被人們撿到，這真的非常罕見，在歷史上只發生過幾次」。

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