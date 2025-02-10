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國際
2025-02-10 15:03:00

全球首款素肉狗零食面世　技術性陪主人食齋？

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主要成分由植物性配方與Meatly的培養雞肉組成。(網上圖片)

主要成分由植物性配方與Meatly的培養雞肉組成。(網上圖片)

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英國推出全球首款實驗室培養肉製的狗零食，這款名為Chick Bites的狗零食在本月7日起，在英格蘭布倫特福德(Brentford)的一間寵物店限量發售。

綜合報道，去年7月英國成為歐洲首個批准培養肉銷售的國家，並允許Meatly生產寵物食品。Meatly與英國素食狗糧品牌The Pack合作，開發了這款 Chick Bites 狗零食。主要成分由植物性配方與Meatly的培養雞肉組成，但Meatly未有透露其中培養肉的具體比例。目前，這款狗零食仍處於限量試行階段，50克裝每包售價為3.49英鎊(33港元)，首批僅出售750包。

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培養雞肉來自於單一雞蛋細胞樣本。(網上圖片)

培養雞肉來自於單一雞蛋細胞樣本。(網上圖片)

培養雞肉來自於單一雞蛋細胞樣本

Meatly自稱是全球第一家利用培養肉製作寵物食品的企業，培養雞肉來自於單一雞蛋細胞樣本，聲稱其營養價值與口感與傳統雞胸肉無異，包含犬類所需的胺基酸、脂肪酸、礦物質與維生素。Meatly視此舉為邁向「健康、可持續，且友善地球與動物的肉類市場」的重要一步，目標是在35年內讓培養雞肉更廣泛地進入市場。

英國與歐洲尚未批准培養肉供人類食用。不過，新加坡、以色列及美國大部分地區已批准人類食用培養肉，美國佛羅里達州與阿拉巴馬州近期對其實施禁令。

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