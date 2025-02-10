全球首款素肉狗零食面世　技術性陪主人食齋？

主要成分由植物性配方與Meatly的培養雞肉組成。(網上圖片)

英國推出全球首款實驗室培養肉製的狗零食，這款名為Chick Bites的狗零食在本月7日起，在英格蘭布倫特福德(Brentford)的一間寵物店限量發售。

綜合報道，去年7月英國成為歐洲首個批准培養肉銷售的國家，並允許Meatly生產寵物食品。Meatly與英國素食狗糧品牌The Pack合作，開發了這款 Chick Bites 狗零食。主要成分由植物性配方與Meatly的培養雞肉組成，但Meatly未有透露其中培養肉的具體比例。目前，這款狗零食仍處於限量試行階段，50克裝每包售價為3.49英鎊(約33港元)，首批僅出售750包。