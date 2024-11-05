全球首間007酒吧倫敦登場　Fans可親自點馬天尼(有片)

全球首間007鐵金剛占士邦主題酒吧在倫敦梅菲爾著名的伯靈頓拱廊街(Burlington Arcade)登場，以紀念經典電影《鐵金剛大戰金手指》(Goldfinger, 1964年)上映60週年。這間期間限定的酒吧與精品店將營業至年底，讓鐵金剛迷有機會親臨鐵金剛的電影場景，並親自點一杯「用搖的，不要攪拌」 (shaken, not stirred)馬天尼。

綜合報道，伯靈頓拱廊建於1818年，是英國奢華購物街，在此活動期間將鋪上特製的「鐵金剛地毯」，上面印有電影中的經典台詞，並懸掛三架黃金手工製作的汽車模型，以向鐵金剛的傳奇座駕Aston Martin DB5致敬。DB5曾在8部鐵金剛電影中亮相，搭載多種MI6的間諜裝置，如煙霧幕、彈射座椅及高壓水噴射器。主題酒吧陳列多件從未公開展示的正宗007紀念品，包括福特諾克斯(Fort Knox)金條、奧德傑的帽子、《金手指》的高爾夫球鞋及專用飛機上的間諜孔鐘。此外，還展出僅製作兩隻的黃金占士邦手錶，分別為2017年的Omega海馬300指揮官腕錶和2019年為紀念《女王密使》(On Her Majesty's Secret Servic, 1969年)上映50週年推出的限定版海馬300腕錶。