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國際
2024-09-29 17:27:52

全球首間3D打印酒店座落德州沙漠 料2026年完工 呢個房價抵唔抵住？(有片)

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美國德州全球首間3D打印酒店構想圖。(路透社)

美國德州全球首間3D打印酒店構想圖。(路透社)

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全新的旅遊體驗……在偏遠的美國德州沙漠，起重機大小的3D打印機正一層層把全球首間3D打印酒店印出來，將於2026年完工，每晚房價將在200450美元(1,5543,497港元)之間。

路透社報道，位於德州西部小鎮馬爾法(Marfa)郊區的酒店與露營地El Cosmico正在擴建，所有新建的房舍和房間都用3D打印出來。

3D打印房屋能發揮創意

El Cosmico業主蘭伯特(Liz Lambert)與德州奧斯汀3D打印公司ICON以及丹麥建築師英格爾斯(Bjarke Ingels)合作，建立號稱是全球首間3D打印酒店。蘭伯特指出，這項技術不僅能讓人發揮創意，還能納入傳統工法通常因成本過高而無法大量複製的建築元素。

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美國德州全球首間3D打印酒店內部構想圖。(路透社) 全球首間3D打印酒店正在德州沙漠打印出來。(路透社) 全球首間3D打印酒店正在德州沙漠打印出來。(路透社) 全球首間3D打印酒店正在德州沙漠打印出來。(路透社) 美國德州全球首間3D打印酒店構想圖。(路透社) 全球首間3D打印酒店正在德州沙漠打印出來。(路透社)

水泥「墨水」成分基於哪些因素調配？

正在施工的弧形米色牆高約3.7米，由ICON公司的火神(Vulcan)3D打印機印出來，這部機器寬14.2米、高4.7米，重達4.75噸。使用的「墨水」是一種以水泥為基底的特殊材料，可兼顧結構強度、建築成本且適合打印用途，工程人員會按照當地天氣狀況調整墨水成分。

澳洲查爾斯達爾文大學科學與科技講師貝茲利(Milad Bazli)表示，3D打印工程未來可能取代部分技術勞力工作。他認為，從社會角度及對地方就業的經濟影響來看，尤其在偏遠地區，「這將是我們採用3D打印方法時，必須考慮的挑戰之一」。

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