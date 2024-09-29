全球首間3D打印酒店座落德州沙漠 料2026年完工 呢個房價抵唔抵住？(有片)

全新的旅遊體驗……在偏遠的美國德州沙漠，起重機大小的3D打印機正一層層把全球首間3D打印酒店印出來，將於2026年完工，每晚房價將在200至450美元(約1,554至3,497港元)之間。

路透社報道，位於德州西部小鎮馬爾法(Marfa)郊區的酒店與露營地El Cosmico正在擴建，所有新建的房舍和房間都用3D打印出來。

3D打印房屋能發揮創意

El Cosmico業主蘭伯特(Liz Lambert)與德州奧斯汀3D打印公司ICON以及丹麥建築師英格爾斯(Bjarke Ingels)合作，建立號稱是全球首間3D打印酒店。蘭伯特指出，這項技術不僅能讓人發揮創意，還能納入傳統工法通常因成本過高而無法大量複製的建築元素。