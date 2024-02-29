全球麻疹爆發｜英國個案飆升籲兒童接種MMR疫苗 台灣首現本土群組感染

全球麻疹(measles)個案自去年起猛增79%，且情況持續，美國、加拿大及英國等國家和地區個案攀升，或扭轉2000年至2018年全球麻疹死亡率大幅減少73%的趨勢。在英國，自去年底起，多個地區爆發群組感染導致個案急升，包括首都倫敦；當局周一起展開疫苗接種推廣活動，呼籲家長確保子女已接種兩劑MMR疫苗，即麻疹、腮腺炎和德國麻疹混合疫苗。台灣也出現今年首宗本土群組感染，一名男醫護人員接觸麻疹病人後確診。 台灣本月19日公布北部一名三十多歲男子於2月12日發燒，翌日到醫院求診，回家後仍持續發燒、咳嗽、喉嚨痛；2月15日因發燒且出現紅疹再到醫院，並確診患麻疹，入住隔離病房。疾管署周三再確認一名三十多歲男醫護感染，他曾接觸上述男患者；兩宗個案關聯被視為群組感染，306人被列為接觸者接受觀察。據悉，該名男醫護之前已發現無麻疹抗體，被列為須接種MMR疫苗，但他或因工作繁忙尚未補種。

麻疹｜初期症狀像感冒 麻疹是由感染麻疹病毒引起的急性呼吸道傳染病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。潛伏期為10到12天，在發病的前後4天，約有9天時間具有傳染力，因此容易傳播。發病後4到7天，常見症狀包括流鼻水、鼻炎、結膜炎、咳嗽和發燒；發燒3至4天後口腔內出現斑點。臨床上少數個案也可能沒有出疹或出疹形態非一般典型。 醫生指出，雖然看似感冒症狀，但根據統計約5至10%患者，可能因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，包括中耳炎、肺炎與腦炎，若出現腦炎併發症，恐怕影響智力，甚至危害性命。感染麻疹後基本上約18天左右就能痊愈，當麻疹引起的發燒與皮疹開始消退，會出現鱗屑性脫皮及留下褐色沉著。症狀嚴重者須住院治療。

麻疹｜接種率不足未能達群體免疫 3種人須打針 美國傳媒稱，美國2024年頭兩個月，在加州、佛州和紐約州等15個州已有35宗個案，於2023年全年有58宗，反映個案上升趨勢急速。美國個案急增原因是無足夠兒童接種疫苗，無法達致群體免疫，需95%或以上人口接種才可以。英國讀小一兒童完成兩劑MMR疫苗的接種率亦只有85%。愛爾蘭本月初有一名成年人感染麻疹後死亡，也是該國今年首宗麻疹確診個案。愛爾蘭2022年和2023年分別有2宗和4宗麻疹個案，2021年零個案，2020年則有5宗，由2020年至2023年均無死亡個案。