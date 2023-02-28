全球25個最佳海灘出爐！世一唔係泰國馬爾代夫 而係呢個國家

全球最美海灘在哪？旅遊網站Tripadivsor公布由「去過、嘗試過並分享過體驗的真實旅客」票選的「2023年Travellers' Choice」 全球最佳海灘，第一位並非港人熟識的泰國、馬爾代夫或日本沙灘，而是位於巴西的桑喬灣海灘(Baia do Sancho)，獲旅客形容為「人間仙境」。

桑喬灣海灘位於巴西外島、費爾南多迪諾羅尼亞群島(Fernando de Noronha)，至今獲得逾8,500位旅客評價，當中有逾90%給予最高的5星。不少旅客異口同聲說該海灘有如「天堂」，多數人是被它原始的一面迷倒。

有旅客大讚它「充滿異域風情、原始色彩，非常安寧」，另有人說該海灘「並不是適合來喝杯東西的地方，附近沒甚麼基礎設施，但這是個景色極美的海灘！簡直太驚艷了！」，不少人都說該處可看到野生動物，也非常適合浮潛，「你一旦進入水裡，就不會想出來！」

不過，該海灘需步行10至15分鐘，再攀爬一段又長又直鐵梯才能到達，不適合一家大細、有健康或體力問題、帶太多東西，又或只想吃喝玩樂的人士前往，但愛好原始風貌的旅客，會認為辛苦都值得！

第二位荷屬加勒比海島嶼阿魯巴(Aruba)鷹海灘(Eagle Beach)︰