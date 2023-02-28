全球25個最佳海灘出爐！世一唔係泰國馬爾代夫 而係呢個國家

全球最美海灘在哪？旅遊網站Tripadivsor公布由「去過、嘗試過並分享過體驗的真實旅客」票選的「2023年Travellers' Choice」 全球最佳海灘，第一位並非港人熟識的泰國、馬爾代夫或日本沙灘，而是位於巴西的桑喬灣海灘(Baia do Sancho)，獲旅客形容為「人間仙境」。
第一位︰巴西桑喬灣海灘(Baia do Sancho)︰
桑喬灣海灘位於巴西外島、費爾南多迪諾羅尼亞群島(Fernando de Noronha)，至今獲得逾8,500位旅客評價，當中有逾90%給予最高的5星。不少旅客異口同聲說該海灘有如「天堂」，多數人是被它原始的一面迷倒。
有旅客大讚它「充滿異域風情、原始色彩，非常安寧」，另有人說該海灘「並不是適合來喝杯東西的地方，附近沒甚麼基礎設施，但這是個景色極美的海灘！簡直太驚艷了！」，不少人都說該處可看到野生動物，也非常適合浮潛，「你一旦進入水裡，就不會想出來！」
不過，該海灘需步行10至15分鐘，再攀爬一段又長又直鐵梯才能到達，不適合一家大細、有健康或體力問題、帶太多東西，又或只想吃喝玩樂的人士前往，但愛好原始風貌的旅客，會認為辛苦都值得！
第二位荷屬加勒比海島嶼阿魯巴(Aruba)鷹海灘(Eagle Beach)︰
全球最美海灘｜加勒比海島及澳洲位列2、3
排第2的是位於荷屬加勒比海島嶼阿魯巴(Aruba)的鷹海灘(Eagle Beach)，旅客評價是「寧靜而原始，海水清澈見底，水中沒有石頭或海草。 海灘綿延不絕，彷彿沒有盡頭。」第3則是位於澳洲布魯姆的凱布爾海灘(Cable Beach)，評價形容它「風景很棒，也很適合散步和游泳，還有岩石形成的水池，也可以欣賞日落景色。」
第三位澳洲布魯姆的凱布爾海灘(Cable Beach)︰
亞洲最美海灘｜泰日韓海灘打入十大
Tripadivsor另設亞洲十大最佳海灘排名，第1位是印度哈夫洛克島的Radhanagar Beach，其次是印尼峇里島的Kelingking Beach，而泰國奈漢海灘(Nai Harn Beach)及卡特諾海灘(Kata Noi Beach)分列第5及6，日本宮古島市的與那霸前濱海灘名列亞洲第7。
Tripadvisor「2023年Travellers' Choice」 全球25大最佳海灘
1. 巴西桑喬灣海灘(Baia do Sancho)
2. 荷屬加勒比海島嶼阿魯巴(Aruba)鷹海灘(Eagle Beach)
3. 澳洲布魯姆的凱布爾海灘(Cable Beach)
4. 冰島維克Reynisfjara Beach
5. 中美洲英屬土克斯及開科斯群島(Turks and Caicos Islands) Grace Bay Beach
6. 葡萄牙Praia da Falésia
7. 印度哈夫洛克島Radhanagar Beach
8. 意大利Spiaggia dei Conigli
9. 古巴Varadero Beach
10. 夏威夷Kaanapali Beach
11. 美國佛州Siesta Beach
12. 美國喬治亞州Driftwood Beach
13. 澳洲Manly Beach
14. 開曼群島Seven Mile Beach
15. 西班牙La Concha Beach
16. 印尼峇里島Kelingking Beach
17. 西班牙Playa de Muro Beach
18. 哥斯達尼加Playa Manuel Antonio
19. 巴西Ipanema Beach
20. 坦桑尼亞Nungwi Beach
21. 希臘Falassarna Beach
22. 塞浦路斯Nissi Beach
23. 墨西哥Playa Norte
24. 美屬維爾京群島Magens Bay
25. 希臘Balos Lagoon
Tripadvisor「2023年Travellers' Choice」 亞洲10大最佳海灘
1. 印度哈夫洛克島Radhanagar Beach
2. 印尼峇里島Kelingking Beach
3. 印度Benaulim Beach
4. 斯里蘭卡Mirissa Beach
5. 泰國Nai Harn Beach
6. 泰國Kata Noi Beach
7. 日本與那霸前濱海灘
8. 越南峴港美溪沙灘
9. 泰國Chaweng Beach
10. 南韓釜山海雲台海水浴場