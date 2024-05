全球25間最佳航空公司2024出爐 國泰排第幾？卡塔爾航空因一關鍵稱冠

有航空公司評價網站,選出本年度全球25間最佳航空公司(World's Best Airlines),由卡塔爾航空(Qatar Airways)取代去年的新西蘭航空奪冠,大韓航空排第二,而國泰則大升6級,今年獲得季席。

AirlineRatings.com根據各大航空公司在12個範疇,包括機齡、乘客評價、盈利能力、安全評分、創新程度、產品評分,以及遠期機隊訂單等,得出綜合排名。

全球最佳航空公司2024|分數接近 乘客評價助卡航脫穎而出

該網站總編輯Geoffrey Thomas表示:「在我們客觀分析中,卡塔爾航空在許多關鍵領域排名第一,雖然前10名的分數非常接近」。他透露卡航最終脫穎而出的一大重點,是「乘客評價令卡航總分超越所有其他航空公司」(The passenger reviews however scored Qatar Airways ahead of all airlines),而「乘客的回饋反映該公司服務水平高而且保持一致」。卡航的商務艙亦連續5年當選為全球最佳;新西蘭航空當選經濟艙一哥,至於頭等艙則由新加坡航空獲得頭銜。