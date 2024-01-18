全球500大最有價值品牌　蘋果重奪首位　Tesla跌出前十

全球500大最有價值品牌，蘋果重奪首位。（資料圖片）

《Brand Finance》每年都會對全球5,000間最大的品牌重新評估，並入選全球最具價值、表現最頂尖的500家品牌。蘋果今年品牌價值大增74％、2,190億美元，來到5,170億美元，重新摘下全球最有價值品牌頭銜。第2至10名分別為微軟、Google、Amazon、Samsung、Warmart、TikTok、Facebook、德國電信、中國工商銀行。

英國知名品牌行銷顧問公司「Brand Finance」，日前公布2024年最有價值品牌排名。蘋果(Apple)擠下Amazon、微軟、Google重奪第一， Tesla則跌出十大，輝達(NVIDIA)則暴升163％，成為成長最快速品牌。

報告稱，蘋果2023年手機銷售雖然遭遇挫折，但因為其擴大發展版圖，並研發推動裝戴式裝置，還有服務與Apple TV的訂閱經營。iPhone銷售的依賴分散出去，反而增加品牌價值。據受訪民眾說法，超過50％認為蘋果雖是昂貴品牌，但物有所值。

AI人工智慧領域則見到更為顯著漲勢，2023年帶領AI產業的輝達(NVIDIA)品牌價值爆升163%，成為全球增速最快的品牌。Facebook雖然落在第8名，但進步了6名；中國抖音海外版「TikTok」進步3名來到第7名。

電動車產業龍頭Tesla則跌出前10名，來到排名第18。其他汽車品牌中，平治下降1名來到第17，豐田(Toyota)下降2名來到第21。