全美最大醫保公司CEO街頭遭槍殺片段曝光 兇徒背包或成破案關鍵 彈殼有字耐人尋味(有片、更新)

保險法專家Jay M. Feinman的著作《拖延、否認、辯解:為甚麼保險公司不支付索賠以及你能做些甚麼》(Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claim and What You Can Do About It),該書質疑美國部分保險公司拒絕合理賠償。(互聯網)