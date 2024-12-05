全美最大醫保公司CEO街頭遭槍殺片段曝光 兇徒背包或成破案關鍵 彈殼有字耐人尋味(有片、更新)

保險法專家Jay M. Feinman的著作《拖延、否認、辯解：為甚麼保險公司不支付索賠以及你能做些甚麼》(Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claim and What You Can Do About It)，該書質疑美國部分保險公司拒絕合理賠償。(互聯網)

23:15更新︰子彈殼上發現deny、defend、depose字樣，疑針對保險公司，其意指「否認」、「辯護」及「廢除」。美媒指有人猜測文字是參考了保險法專家Jay M. Feinman的著作《拖延、否認、辯解：為甚麼保險公司不支付索賠以及你能做些甚麼》(Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claim and What You Can Do About It)，該書質疑美國部分保險公司拒絕合理賠償。 美國最大醫療保險公司、隸屬於聯合健康集團(UnitedHealth Group Inc.)的「聯合健康保險」(UnitedHealthcare)，其50歲行政總裁湯普森(Brian Thompson)，於當地時間周三上午6時45分，在紐約曼克頓中城區希爾頓酒店外，遭人從後開槍射殺。湯普森原定當日在酒店出席投資者大會。截至本港時間周四晚，警方仍在搜捕槍手，並懸紅緝兇。湯普森妻子稱他出事前曾接恐嚇。有網民化身成偵探，指兇徒的背包款式，可能是破案關鍵。

行兇過程被附近的閉路電視拍下，湯普森背部及腿部被蒙面槍手開槍擊中，兇徒開了幾槍後，手槍卡彈，他迅速處理並再開槍，之後踩單車逃往中央公園方向。紐約警方出動無人機、直升機及警犬搜捕，但至昨晚仍無果，懸紅1萬美元(約7.8萬港元)徵求線索。 集團投資者大會腰斬 案發時值聯合健康集團在希爾頓酒店舉行投資者大會，湯普森準備出席，案發後會議腰斬。據報槍手在案發前5分鐘在酒店外等候湯普森，警方指其動機未明，但明顯不是隨機殺人，「很多人(事發前)跟槍手擦身而過，槍手似乎在等目標出現」；並指從片段看來兇徒用槍技巧純熟。警方發放槍手閉路電視截圖，美聯社指儘管他拉起衛衣帽子又戴口罩，樣子遮掉一大半，但這打扮在寒冬裡沒有人會起疑。附近一間星巴克的閉路電視拍到槍手行兇前曾在店內出現。

眼利網民︰槍手Peak Design背包 專為攝影而設！ 有眼利網民發現，槍手所揹的是售價279美元起跳的「豪華背包」，為Peak Design品牌的「Everyday Backpack」，網民指該背包是專為攜帶攝影器材而設，而且售價如此高昂，指會買的定必是攝影發燒友，甚至是攝影師，「槍手背著一個非常昂貴的背包，用來裝攝影器材，背包兩邊都有開口，由Peak Design製造……有趣」，指或許有助警方收窄追查範圍。 死者妻指曾接恐嚇 育有兩子的湯普森2004年加入聯合健康保險，出任CEO逾3年。母公司聯合健康集團稱正配合警方調查。湯普森妻子Paulette憶述，丈夫曾跟她說「有一些人恐嚇他」，她指可能涉及保險保障問題，但不知詳情。警方稱之前沒收過湯普森報案稱遭恐嚇。案發現場距同日洛克菲勒中心(Rockefeller Center)年度聖誕樹亮燈儀式僅距幾個街口，儀式須加強保安舉行。